Seful Microsoft International: Romania este rezervor de resurse umane

IT-ul va creste de trei ori mai rapid decat restul economiei mondiale, cu 5,8 milioane de oameni angajati in aceasta industrie, iar Romania are un potential autohton de exceptie.



Romania este de multi ani, pe harta Microsoft , una dintre, multe dintre "talentele" locale in domeniul IT&C fiind recrutate de gigantul global, fie in cadrul biroului local, fie pentru cel din Statele Unite, scrie Business Standard.In acelasi timp, Microsoft considera ca are o perspectiva foarte buna de dezvoltare mai ales in zonele rurale, unde compania asteapta in continuare cresterea vanzarilor."Daca ne uitam la piata de PC-uri, care a mers in jos anul trecut, din cauza crizei, sunt 650 de mii de PC-uri vandute pe an. Speram sa mearga din nou in sus in viitor. Data fiind economia tarii, cu multe zone rurale, principalele provocari ale societatii informationale sunt sa asiguri acces tuturor celor din mediul rural, folosind tehnologia broadband , si web-ul din perspectiva cetateanului, a consumatorului, si din perspectiva IT-ului. Cu siguranta,", a declarat Jean-Philippe Courtois, care detine pozitia de Senior Vicepresident al Microsoft si pe cea de presedinte al Microsoft International si conduce business-ul global al corporatiei fondate de Bill Gates in 240 de tari.