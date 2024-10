Directorul financiar al Microsoft paraseste compania

Directorul financiar al Microsoft, Chris Liddell, va parasi compania la sfarsitul acestui an, sugerand ca ar putea cauta un post mai important la o alta corporatie, transmite Reuters.

Neo-zeelandezul Liddell (51 de ani) a ocupat pozitia de CFO (chief financial officer) la cel mai mare dezvoltator de software din lume din luna mai a anului 2005, informeaza Mediafax.

Anterior, el a fost director financiar la un producator de hartie din SUA si director general la o companie forestiera din Noua Zeelanda.

Liddell are un master in filozofie, practica triatlonul in timpul liber si "analizeaza mai multe oportunitati care ii vor extinde cariera dincolo de postul de CFO", potrivit unui comunicat al Microsoft.

El va fi inlocuit in pozitia de director financiar al Microsoft de Peter Klein, actualul CFO al Microsoft Business Division, care dezvolta suita de software Office.

