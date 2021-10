Environ: educația ecologică și punctele de colectare accesibile sunt soluțiile pentru creșterea ratei de colectare a deșeurilor electrice

Potrivit studiilor europene, circa 11 dintr-un total de 72 de echipamente electrice care se regasesc intr-o gospodarie, nu sunt utilizate fie pentru ca sunt vechi, fie pentru ca sunt nefunctionale ori pur si simplu nu sunt necesare. Din totalul deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) generate in 2019 la nivel mondial, doar 17.4% au fost colectate si tratate in mod corespunzator.

Din cauza indoielilor pe care le au cu privire la securitatea datelor, acuratetea reciclarii sau inaccesibilitatea punctelor de colectare, oamenii sunt cei mai reticenti in privinta reciclarii dispozitivelor IT&C: telefoane mobile, tablete, laptopuri sau computere. Tocmai aceste tipuri de echipamente sunt bogate in materii prime valoroase care ar putea fi recuperate si reintroduse in circuitele de productie evitand astfel exploatarea resurselor naturele si provocarea unor daune de mediu: de exemplu prin reciclarea unui milion de telefoane mobile se pot recupera pana la 24 kg de aur, 16.000 kg de cupru, 350 kg de argint si 14 kg de paladium.

Problema este cu atat mai mare cu cat ca urmare ca ratei mari de consum a electronicelor, a ciclurilor de viata mai mici ale produselor sau optiunilor limitate de reparare, cantitatea de deseuri electrice generata creste anual cu 3-4%. La nivel mondial se estimeaza ca pana la finalul anului 2021, cantitatea de deseuri electrice generate va cantari aproximativ 57.4 milioane de tone, depasind astfel Marele Zid Chinezesc, considerat a fi cea mai grea constructie artificiala de pe Pamant.

In acest context, Ziua Internationala a Deseurilor Electrice (#ewasteday), o initiativa a WEEE Forum care se sarbatoreste incepand cu 2018 anual pe 14 octombrie, este dedicata incurajarii consumatorilor si companiilor deopotriva in asumarea responsabilitatii privind cresterea ciclului de viata a echipamentelor electrice sau reciclarea corecta a acestora in vederea recuperarii si reutilizarii elementelor componente.

Asociatia Environ, una dintre cele mai importante organizatii de transfer responsabilitate in domeniul deseurilor electrice, lanseaza cu acest prilej editia a XI-a a campaniei nationale de educatie ecologica, Baterel, Eroul Reciclarii, un proiect derulat cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Campania are drept obiective implementarea unui program functional de educatie ecologica in unitatile de invatamant publice si private din sistemul preuniversitar si dezvoltarea unei retele de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate in scolile din Romania.

"Conditiile de baza pentru un sistem functional de colectare selectiva si reciclare sunt informarea corecta a cetatenilor si crearea de puncte de colectare accesibile. Am mai spus acest lucru si o sa repetam ori de cate ori avem ocazia: educatia ecologica trebuie sa faca parte din educatia pentru viata.

Nu putem aspira la o societate a reciclarii in absenta investitiei constante in programe de informare si constientizare. Trebuie sa ii invatam pe cei mici inca de pe bancile scolii principiile unui comportament responsabil fata de mediul inconjurator, tot asa cum ii invatam sa citeasca, sa scrie sau sa calculeze", a declarat Roxana Puia, director de marketing Environ.

Programul "Baterel, Eroul Reciclarii" se adreseaza elevilor si profesorilor din toate ciclurile de invatamant si este structurat in trei categorii: colectarea selectiva a deseurilor electrice si a bateriilor uzate, lectii interactive despre reciclare organizate online sau in scoli atunci cand conditiile epidemiologice permit acest lucru, dar si o serie de provocari tematice. In editia 2021/2022, vor fi organizate 8 concursuri lunare cu scopul stimularii creativitatii si implicarii civice, precum realizarea unor jocuri sau calendare cu activitati de protejare a planetei, design de produs, reportaje sau chiar vloguri pe tema reciclarii. Elevii castigatori vor fi premiati cu rechizite si alte produse marca Baterel pe care au posibilitatea sa le aleaga chiar ei accesand www.magazinbaterel.ro.

Incepand cu aceasta editie a campaniei, scolile participante vor primi gratuit acces online si un exemplar al ghidului "Baterel si Amy te invata cum sa colectezi selectiv deseurile si sa le pregatesti pentru reciclare". Cartea lansata de Environ in acest an este structurata in 12 capitole care abordeaza subiecte precum istoria reciclarii, modul de clasificare al deseurilor reciclabile si nereciclabile si detalii privind modalitatea in care se colecteaza selectiv corect, de cate ori poate fi reciclat un deseu si in ce se poate transforma dupa reciclare, exercitii practice, precum si o serie de recomandari pentru cei interesati sa isi aprofundeze cunostintele pentru un stil de viata mai prietenos cu mediul.

Educatia ecologica a reprezentat mereu un pilon cheie in activitatea Asociatiei Environ, iar programul din scoli este completat de proiectul online "2 minute cu Amy", un serial despre reciclare si nu numai. Episoadele celui de-al treilea sezon intitulat #ReciclareaInJurulLumii o prezinta pe Amy, cea mai buna prietena a lui Baterel, intr-o calatorie pe toate continentele incercand sa afle ce si cum recicleaza oamenii din alte parti ale planetei. Serialul poate fi urmarit pe canalul de Youtube - Baterel, Eroul Reciclarii.

Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 14 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare, economie circulara si sustenabilitate.

