Cum reusesc suedezii sa faca bani, recicland aproape toate ambalajele de bauturi? In Romania, majoritatea sticlelor si cutiilor ajung la gunoi

Suedezii nu recicleaza doar de dragul de a o face, ci pentru ca refolosirea ambalajelor este, inainte de toate, rentabila, potrivit principiilor economiei circulare (care prevede refolosirea pe termen cat mai indelungat a produselor care permit acest lucru - n.red.).Cum anume au structurat specialistii de la Stockholm un sistem care sa permita reciclarea eficienta si rentabila a explicat luni, pe larg, in cadrul unui semniar online, Reloop Platform. Aceasta este organizatia europeana ce sustine si dezvolta implementari ale economiei circulare.Inainte de toate, Reloop Platform a transmis ca "legislatia suedeza privind gestionarea deseurilor din ambalaje prevede ca orice persoana juridica care produce si ambaleaza bauturi in sticle de plastic sau cutii metalice, ori le importa, trebuie sa se asigure ca recipientele se integreaza unui sistem autorizat de returnare. Raspunsul este un sistem de garantie centralizat, coordonat de AB Svenska Returpack, care este si proprietarul tuturor materialelor colectate (sticle, cutii, capace)".Cu alte cuvinte, AB Svenska Returpack are sarcina de a coordona intregul sistem. Iata cum o face."Nu exista nicio pretentie legata de materiale sau valoarea acestora din partea producatorilor sau a industriei.Returpack - propritarul materialelor - vinde materialul prelucrat (sortat, curatat, impachetat) achizitorilor de materie prima pe baza acordurilor dintre Returpack si acestia. Veniturile din vanzarile de materiale acopera pentru Returpack costurile aferente derularii sistemului de retur, cum ar fi colectarea, procesarea si administrarea.Pentru a promova circularitatea materialelor, Returpack opteaza sa vanda materialele numai cumparatorilor care vor sprijini circularitatea.Achizitorii proceseaza materia prima si vand produsele mai departe clientilor - furnizori de ambalaje tip doze, ambalaje de uz alimentar sau preforme.Returpack nu are absolut nicio informatie asupra acordurilor sau a preturilor practicate la acest nivel", a informat Reloop Platform prin intermediul unui comunicat remis redactiei Ziare.com.Eficienta e aproape maxima. Cand vom vedea asa ceva si in Romania? ...citeste mai departe despre " Cum reusesc suedezii sa faca bani, recicland aproape toate ambalajele de bauturi? In Romania, majoritatea sticlelor si cutiilor ajung la gunoi " pe Ziare.com