Codul silvic se schimba din cauza celor care fura lemn cu caruta

In expunerea de motive pentru modificarea Codului Silvic, Gavrilescu vorbeste despre persoane fizice care fura padurile cu "mijloace de transport rudimentare"."Un prim motiv in sprijinul acestei modificari legislative este respectarea principiului referitor la egalitatea de tratament juridic pentru toate persoanele care savarsesc fapte de aceeasi natura, avand in vedere ca, potrivit actualelor reglementari din Codul Silvic, nu reprezinta infractiune furtul de material lemnos a carei valoare nu este de cel putin 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior", spune Gratiela Gavrilescu in expunerea de motive.Aceasta spune ca, modificarea legislativa devine absolut necesara in contextul national actual, caracterizat de o crestere alarmanta a defrisarilor ilegale si a furtului de masa lemnoasa din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national.Nu furtul cu camionul este problema"Astfel, una dintre principalele cauze pentru care nu se pot stopa furturile si defrisarile ilegale este permisivitatea actualelor reglementari, respectiv existenta unui prag valoric pentru a incadra furtul ca infractiune. Din cauza faptului ca marea majoritate a furtului de arbori este infaptuita de persoane fizice, cu mijloace rudimentare de transport, in rare situatii valoarea masei lemnoase depaseste pragul impus de actuala legislatie", mai spune initiatorul proiectului legislativ.Potrivit parlamentarilor, doar 5% dintre furturi sunt cercetate, restul fiind "solutionate" cu o amenda."Aflandu-ne in prezenta unor fapte ce reprezinta contraventii silvice, nu se realizeaza cercetarea penala de catre organele abilitate, cu consecinta ca doar aproximativ 5% dintre aceste furturi sunt solutionate, iar faptuitorii nu sunt trasi la raspundere. Pe de alta parte, la nivel national, astfel de furturi de arbori sunt foarte numeroase si des infaptuite, rezultatul concret fiind un volum semnificativ de material lemnos sustras din vegetatia forestiera", se mai arata in expunerea de motive.Alexe vorbeste de confircarea camioanelorActualul ministru al Mediului, Costel Alexe, vorbeste despre hotii care fura cu camionul sau tirul, acestora, odata prinsi, fiindu-le confiscate si masinile.