Ce tipuri de coșuri de gunoi să alegi pentru colectarea selectivă?

In orice afacere, curatenia este o prioritate pentru a iti mentine personalul si vizitatorii in siguranta si fericiti. Alegerea cosurilor de gunoi sau a cosurilor de colectare selectiva potrivite pentru unitatea ta, este o actiune imperativa pentru a mentine un nivel ridicat de curatenie.

Apecte importante pentru achizitionarea unor cosuri gunoi colectare selectiva

Cand alegi un cos de gunoi sau un cos de colectare selectiva, acorda o atentie deosebita materialului, dimensiunii si formei. La prima vedere, cosurile de gunoi si cosurile de colectare selectiva pot arata ca orice alta pubela gunoi, dar fara sa va uitati mai atent la anumite calitati specifice ale acestor obiecte, ati putea alege unul care nu se potriveste deloc nevoilor voastre. Alegerea gresita a cosului de gunoi sau a cosului de colectare selectiva ar putea transforma achizitia intr-o risipa de bani pentru voi si afacerea voastra, deoarece este posibil sa nu functioneze in zona in care aveti nevoie.

Materialele pentru un tomberon gunoi

Cosurile de gunoi sunt in principal fie din plastic, metal sau beton. Cosurile de plastic includ materiale precum rasina si polietilena. Metalul este inclus in cosuri din otel inoxidabil, otel si aluminiu. Cand luati in considerare cosurile de gunoi din beton, acestea includ si recipientele din beton polimeric care folosesc piatra si beton in constructia lor. Exista cateva cosuri care nu se incadreaza in aceste categorii si au propriile lor beneficii, dar nu sunt la fel de comune.

Dimensiunea cosului de gunoi

Alegeti dimensiunea pentru ceea ce aveti nevoie. De exemplu, un cos de colectare selectiva pentru plastic, tinde sa se umple mai repede decat un cos de colectare selectiva a hartiei.

Alegerea capacitatii cosurilor de gunoi poate fi dificila, mai ales cand se folosesc masuratori in litri. Exista cosuri de gunoi de la 10 la 240 de litri. Cosurile de gunoi pentru uz interior nu depasesc, de obicei, 150 de litri, deoarece tipul de deseuri dintr-un birou sau din baie nu ocupa de obicei o cantitate extraordinara de spatiu.

Pentru a ramane discrete, cosurile de gunoi trebuie sa fie sub 100 de litri, iar majoritatea cosurilor de gunoi decorative raman in jurul sau sub capacitatea de 150 de litri. Prin utilizarile lor, cosurile de gunoi care economisesc spatiu si sunt decorative sunt menite sa se integreze si asta inseamna sa pastrati capacitatea mica, astfel incat sa fie mai putin vizibile.

Cu toate acestea, cu siguranta exista si exceptii! Daca sunteti in cautarea unor cosuri decorative mai mari pentru locatia voastra, puteti gasi ceva care sa se potriveasca nevoilor specifice. Evaluati capacitatea de care aveti nevoie in functie de numarul de persoane care folosesc cosurile de gunoi, de amplasarea cosurilor, precum si de volumul de trafic pe care il pot primi.

Tipuri de cosuri de gunoi

Cosuri de gunoi comerciale: Aceste cosuri sunt ideale pentru zone industriale sau evenimente mari in care tinde sa existe fie o cantitate mare de gunoi, bucati mari de gunoi sau ambele. Cosurile mari de colectare selectiva sunt, de asemenea, excelente pentru colectarea unor cantitati mari de hartie, sticle sau cutii in zone publice, cum ar fi scoli sau arene.

Cosuri de gunoi exterioare: Fabricate din plastic special pentru a rezista la orice fel de vreme si avand suprafete acoperite, aceste cosuri sunt grozave pentru a va mentine curate zonele exterioare. Cele mai multe dintre acestea au o clapa pentru a tine la distanta patrunderea apei, animalelor etc.

Cosuri de gunoi care economisesc spatiu: Disponibile in modele pe jumatate rotunde sau de colt, acestea sunt grozave pentru zonele cu spatiu redus, cum ar fi o bucatarie sau un hol aglomerat. Toate aceste cosuri au cel putin o parte lunga si plata, care poate fi lipita de un perete. Au o capacitate mai mica de 100 de litri.

Cosuri de gunoi decorative: Aceste cosuri sunt disponibile intr-o varietate de stiluri si culori pentru a se "ascunde" perfect in locatia dvs. Puteti alege intre interior si exterior, indiferent daca doriti un cos de gunoi decorativ sau un cos decorativ de colectare selectiva.

