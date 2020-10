Raport dramatic: 1 din 5 tari ar putea intra in colaps economic din cauza distrugerii ecosistemelor

Potrivit Science Alert, Raportul Swiss Re Institute arata ca 20% dintre tarile lumii se afla in pericol de colaps economic, din cauza fragilizarii ecosistemelor lor.In plus, putin peste jumatate din PIB-ul global, aproximativ 42 de miliarde de dolari, depinde de bunurile si serviciile furnizate de lumea naturala, se mai precizeaza in raport.Aceste probleme vor duce in timp si la cresterea numarului de refugiati climatici.Autorii explica faptul ca este vorba despre 39 de tari, ale caror ecosisteme se afla in pericol - in mare parte, din cauza scaderii dramatice si extinse a biodiversitatii (defrisari, exploatari agricole, exploatari miniere, exploatari de titei, specii invazive sau un declin al polenizatorilor).Indicele a fost conceput pentru a oferi guvernelor si companiilor private un punct de referinta pentru starea ecosistemelor locale importante pentru economiile lor, in speranta ca datele vor ajuta la informarea solutiilor de asigurare, relevante pentru comunitatile cu risc.Tarile in curs de dezvoltare cu sectoare agricole mari (Kenya, Vietnam, Pakistan, Indonezia sau Nigeria) sunt in mod special expuse riscurilor, din cauza dependentei PIB-ului de resursele naturale.In mod surprinzator "regiunile dens populate si de importanta economica, cum ar fi Asia de Sud-Est, Europa sau America sunt, de asemenea, expuse la riscuri, in ciuda diversificarii lor economice", explica autorii raportului.Clasamentul este condus de Malta si Israel, iar printre statele cel mai afectate se numara si Australia si Africa de Sud, care sunt printre cele mai mari economii ale lumii. Autorii explica faptul ca problemele ecosistemelor sunt legate de deficitul de apa, disparitia polenizatorilor, despaduriri si protectia zonelor de coasta.Chiar si state precum Brazilia si Indonezia, care si-au pastrat intacte mari proportii din ecosistemele naturale pana acum, au economii in plina expansiune si populatii care depind in mare masura de resursele naturale."Exista o nevoie clara de a evalua starea ecosistemelor, astfel incat comunitatea globala sa poata mi ...citeste mai departe despre " Raport dramatic: 1 din 5 tari ar putea intra in colaps economic din cauza distrugerii ecosistemelor " pe Ziare.com