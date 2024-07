Criza politica franeaza redresarea economica

Pe masura ce pietele globale incep sa-si revina in urma prabusirii de anul trecut, problemele politice din unele tari emergente limiteaza posibilitatea de crestere, Romania, Letonia, Turcia si Thailanda resimtind cel mai puternic efectele acestora.



In conditii economice mai bune, esecul coalitiei din Romania ar fi avut un impact limitat asupra pietelor, investitorii fiind concentrati mai mult pe tendintele macroeconomice pe termen lung, cum ar fi, precum si peInsa, in prezent, Romania depinde de un imprumut de 20 de miliarde de euro din partea Fondului Monetar International, fiind nevoie ca Guvernul sa impuna reduceri bugetare masive, iar orice instabilitate politica ar putea duce la intarzierea intrarii in tara a transelor de la FMI , cu repercursiuni drastice asupra economiei, cred analistii Reuters.Saptamana trecuta, leul a atins cel mai scazut nivel din ultimele sapte luni, in raport cu euro, fiind mult mai slab decat celelalte monede din regiune. De altfel, economistii sunt de parere ca, desi nu va avea un impact negativ major asupra pietelor la nivel regional.sunt unice, o caracteristica a acestei tari", a declarat Andrew Colquhoun, analist regional la agentia de rating Fitch.Romania nu este singura cu probleme de acest gen. Bursa din Thailanda a pierdut sapte procente din valoare, in numai doua zile, din cauza grijilor legate de problemele de sanatate ale Regelui Bhumibol Abulyadej, in varsta de 81 de ani.Moneda letona s-a depreciat, la sfarsitul saptamanii trecute, pe fondul incapacitatii Guvernului de a face reducerile de cheltuieli necesare, punand in pericol acordul cu FMI si Uniunea Europeana. In ultimii zece ani, Letonia a avut parte mai mult de guverne instabile, care nu au influentat prea mult dezvoltarea economica a tarii.Insa, o eventuala destramare a coalitei de la guvernare, in urmatoarele luni, ar putea fi testul final pentru lat, care are o rata de schimb fixa in raport cu euro In Turcia, problemele au survenit in urma unei hotarari a Curtii Constitutionale de a egaliza o taxa aplicata atat investitorilor straini, cat si celor locali, ce ar putea impiedica investitiile externe.De asemenea, investitorii straini urmaresc si lupta trustului media Dogan Yayin, care incearca sa scape de plata unei amenzi, despre care spune ca a primit-o ca urmare a criticilor la adresa Guvernului.Din cauza acestor probleme, potentialii investitori sunt mult mai atenti in alegerea unei tari emergente, fiind in(return of investment) maxim."Acum cateva luni, oamenii cumparau orice, pentru ca preturile erau foarte scazute. Acum, preturile sunt ceva mai mari, iar investitorii iau in considerare toti factorii caracteristici unei tari, inclusiv cei politici, inainte de a cumpara ceva", a spus Michael Ganske, sef al departamentului pentru pietele emergente la Commerzbank, din Londra.Astfel, daca se va considera ca s-au extins prea mult, vor iesi, in primul rand, de pe pietele mai riscante, cu probleme politice.De asemenea, investitorii se uita si la alte tari emergente cu risc politic, printre care Ucraina, unde lupta dintre premier si presedinte, inaintea alegerilor prezidentiale, adanceste tara si mai mult in criza."Nu cred ca aceste probleme vor disparea pra curand. Si, la acest moment in ciclul economic, ele devin mult mai importante decat inainte", a incheiat Ganske.