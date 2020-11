Romanii vor beneficia in continuare de vouchere de vacanta

Potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 au fost emise vouchere de vacanta in valoare de 258 de milioane de euro."An de an vorbim de un rulaj de 300 de milioane de euro generat de catre voucherele de vacanta. Salariatii beneficiari mai cheltuiesc cel putin 20% in plus pe cazare si alte servicii turistice, deci putem discuta de o suma anuala care se ridica la minim 350 de milioane de euro si de care beneficiaza industria turistica din Romania. Daca am reusi sa avem proiecte multianuale pe 10 ani, industria ar beneficia de o stabilitate mare, iar hotelurile ar putea avea acces la credite pentru investitii, avand un rulaj garantat de aceste vouchere, care asigura un succes mare la vanzari", adauga Lucian Boronea, vicepresedinte ANAT.Salariatii isi achizitioneaza vacantele interne cu voucherele de vacanta, la ora actuala, atat prin intermediul agentiilor de turism, care pot oferi si pachete turistice achitate cu aceste vouchere, cat si direct de la structurile de cazare.Agentiile de turism pot adauga serviciului de cazare si alte servicii complementare - transport, masa, excursii locale, bilete la spectacole si evenimente - care inglobate intr-un pachet de servicii ofera posibilitatea platii integral cu tichete de vacanta. Separate, aceste servicii nu s-ar putea achita decat cu numerar si, in plus, pachetele turistice astfel create de catre agentiile de turism sunt garantate 100% impotriva insolventei.Proiectul voucherelor de vacanta s-a bucurat de un mare succes, aducand beneficii enorme atat pentru salariati, cat si pentru industria turistica romaneasca.In ultimii doi ani a inceput sa se observe dezvoltarea pachetelor tip city break in Romania - in orase precum Bucuresti, Sibiu, Oradea sau Constanta - achitate cu vouchere de vacanta.Boronea considera ca este doar un inceput."Dorim dezvoltarea unei retele de transport aerian pe rute interne, care va determina utilizarea la scara mai mare a voucherelor de vacanta pentru city break-uri. Sa nu uitam ca, potrivit tuturor studiilor internationale, fie elaborate de catre IATA (Asociatia Internationala a Transportului Aerian) ori de catre McKinsey, turismul de afaceri si transportul aerian isi vor reveni in intervalul 2023-2024, insa turismul intern isi va ...citeste mai departe despre " Romanii vor beneficia in continuare de vouchere de vacanta " pe Ziare.com