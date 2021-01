Cum pot intra romanii in Marea Britanie de la 1 ianuarie

Libera circulatie intre Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord se incheie la 31 decembrie 2020, iar din 1 ianuarie 2021 Regatul Unit isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania.Astfel ca, deplasarile in Regatul Unit, inclusiv in scop de munca, vor fi reglementate de legislatia acestui stat in materie de imigratie, prin adoptarea unui sistem de imigratie pe baza de puncte, care se aplica tuturor cetatenilor europeni, inclusiv celor romani.Noile conditii ale sistemului de imigratie britanic nu se aplica cetatenilor romani care s-au inscris in sistemul EU Settlement Scheme (EUSS) sau care sunt eligibili sa se inscrie pana la data de 30 iunie 2021."Cetatenii romani vor putea calatori in Regatul Unit in scop turistic sau in vizita, pe o perioada de pana la 6 luni intr-un an, fara a avea nevoie de viza. Situatia se schimba daca in cele 6 luni vor dori sa desfasoare activitati lucrative", mai spun oficialii Ministerului Muncii.In acest context, cetatenii romani vor trebui sa obtina in prealabil o viza.Toti cetatenii romani care doresc sa se deplaseze in Marea Britanie cu scopul de a munci, de a studia sau de a-si dezvolta propria afacere, incepand din 1 ianuarie 2021, vor fi obligati sa obtina o viza.Totodata, pana la 30 septembrie 2021, cetatenii romani pot intra in Regatul Unit ca si in prezent, cu pasaport sau carte de identitate, conform Ministerului Muncii.Incepand cu 1 octombrie 2021, acestia vor avea nevoie de pasaport pentru a calatori in Marea Britanie. Sunt exceptati de la aceasta regula, pana in 31 decembrie 2025, cetatenii europeni inregistrati in EUSS sau care sunt eligibili sa o faca.Romanii care doresc sa munceasca in Marea Britanie vor putea obtine viza in baza respectarii unor conditii cumulative specifice fiecarui traseu profesional, conditii care includ oferta de munca, salariul minim corespunzator calificarii sau nivelul limbii engleze.In cadrul noului sistem de imigratie implementat de Regatul Unit au fost implementate trei trasee profesionale:traseul pentru lucratorii califica ...citeste mai departe despre " Cum pot intra romanii in Marea Britanie de la 1 ianuarie " pe Ziare.com