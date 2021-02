VIDEO Virgil Popescu, ministrul Energiei, la "Dialogurile Ziare.com". "Se stia inca din decembrie ca este o problema cu calatoriile esentiale in Mexic"

Puteti urmari inregistrarea interviului pe Ziare.com cat, pe pagina de Facebook a publicatiei. si pe canalul de YouTube.Virgil Popescu: "Se stia inca din decembrie ca este o problema cu calatoriile esentiale in Mexic"UPDATE. Ce spune ministrul despre romanii din Mexic. Se pare ca exista o avertizare inca din decembrie in aceasta tara."Se stia ca este o problema in legatura cu calatoriile neesentiale in Mexic. Este ciudat ca agentiile de turism au continuat sa vanda bilete desi se stia despre aceasta problema.Nu este normal. O agentie de turism nu trebuie sa trimita turistii acolo.Ar trebui facuta si o verificare care agentiile de turism in acest sens pentru ca se stie exact cine si ce a vandut.Partea aceasta a Ministerului Turismului trebuie sa fie mai vizibila.Dupa ceea ce s-a intamplat in Mexic, eu cred ca este o lovitura data Turismului.II multumesc ministrului de Externe pentru ca a intervenit. Cred ca s-a intervenit mai repede decat a fost anuntat.Din partea MT nu am vazut nicio reactie", a spus Virgil Popescu.Despre faptul ca doar anumite companii participa la targuri internationate, ministrul a precizat ca va face demersuri pentru ajutarea companiilor romanesti cu punerea la dispozitie a unor pavilioane mai bine amplasate."Trebuie sa luam in calcul foarte multe lucruri dar cred ca Ministerul Economiei trebuie sa puna pe un fagas normal participartea companiilor romanesti prin subventionarea platii inchirierii pavilioanelor.Nu sunt de acord cu biletul de avion si cazarea.Am oprit din luna martie 2020 aceste targuri. Multi s-au suparat, insa era pandemie si eu nu sunt de acord cu acele targuri virtuale. Nu cred ca suntem pregatiti sa subventionam targuri virtuale.Sunt locuri unde daca vrei sa vinzi, trebuie sa fii prezent acolo", a mai precizat ministrul.Masurile privind firmele afectate de COVID"Pentru firmele care au afectate de COVID am avut masuri de GRANT-uri", a spus Virgil Popescu."Masura nr. 3, nerestrictionata de situatiile de urgenta a fost de 300.000 de euro pentru investitii productive.Investitiile imobiliare nu sunt eligibile.Cei care au trecut ca vrea sa isi cumpere un apartament de sediu, nu este eligibil, insa daca a trecut in proiect ca vrea sa extinda activitatea intr-o h ...citeste mai departe despre " VIDEO Virgil Popescu, ministrul Energiei, la "Dialogurile Ziare.com". "Se stia inca din decembrie ca este o problema cu calatoriile esentiale in Mexic" " pe Ziare.com