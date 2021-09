Vânzările europene din retail vor creşte în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de pandemie RAPORT

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum din Europa vor reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată un raport PwC.

"Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa vor reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19", arată raportul “Navigating the New Reality: Retail and Consumer”, realizat de strategy&, departamentul de strategie globală din reţeaua PwC.

Ritmul de creştere va varia în funcţie de fiecare sector

Spre exemplu, în cazul comerţului cu produse nealimentare, valoarea adăugată brută (VAB), respectiv contribuţia companiilor din sector la economie, va creşte cu 5,3% în 2021 şi cu 7,2% în 2022, luând în considerare succesul campaniilor de vaccinare în toată Europa, fără apariţia unor mutaţii rezistente la vaccin sau întreruperea lanţului de aprovizionare.

În ceea ce priveşte industria alimentară, una dintre cele mai puţin afectate industrii de această criză sanitară, creşterea va fi mai redusă, cu o majorare a VAB de 0,3 % în 2021 şi de 0,8 % în 2022, de la o scădere de numai 0,3% în 2020.

Per ansamblu, analiza indică o perspectivă pozitivă pentru retaileri în viitorul apropiat. Dar cu toate acestea companiile trebuie să se menţină precaute, având în vedere schimbările rapide care au avut loc în comportamentul consumatorilor în timpul pandemiei.

"Una dintre tendinţele din perioada de lockdown, care de altfel se va permanentiza, este orientarea consumatorilor către comerţul online. Retailerii tradiţionali, care nu au putut intra în comerţul online, au fost profund afectaţi. Pentru a se adapta la aceste schimbări şi pentru a rezista pe piaţă, retailerii europeni trebuie să regândească şi reconfigureze organizaţiile şi modelele de afaceri cu aceeaşi agilitate şi acelaşi dinamism pe care le-au arătat în timpul pandemiei", arată studiul.

Patru tendinţe cheie în procesul de transformare

Raportul PwC recomandă atenţie pentru patru tendinţe cheie în procesul de transformare: digitalizare, sustenabilitate şi ESG, localizare, precum şi noi modalităţi de lucru.

Sondajul PwC “Global Consumer Insights Survey” din anul 2020 a arătat că 49% dintre consumatorii europeni au evitat cumpărăturile în magazinele fizice începând din martie 2020. ...citeste mai departe despre "Vânzările europene din retail vor creşte în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de pandemie RAPORT" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.