Ministrul Transporturilor promite un miliard de euro din PNRR pentru trenuri pe hidrogen si reinnoiri pe calea ferata

"Avem o strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe urmatorii patru ani. Am gasit-o realizata cand am venit in minister, mie mi-a revenit doar sarcina de a o inainta Comisiei Europene in ianuarie si aceasta strategie vorbeste de modernizare.Sunt prinse aceste coridoare din domeniul feroviar, chiar exista asa o expresie - vine coridorul, se repara si lucrurile devin bune si noi -, dar, din pacate, foarte lent, foarte scump si pe lungimi relativ mici. Inlocuiri, acele refactii etc., schimbari de traversa de sina si restul de operatiuni tehnice - aici vrem sa alocam un miliard de euro din PNRR pentru ca, daca ne uitam, aceasta parte de reinnoire a fost subfinantata.Putem sa vorbim de cresteri de finantare, sa folosim cuvinte frumoase, dar daca ne uitam la realitate, indiferent de ani, daca ne uitam pe 10-15 ani in urma, sumele alocate pentru aceasta zona de reinnoire, zona care ne tine reteaua existenta la viteza actuala, sunt mult sub nevoi si poate de ordinul a catorva zeci de milioane de euro pe an.Pai, daca am reusi sa avem un miliard de euro, sa zicem ca impact si in anii 2022, 3, 4, 5, 6, asta ar insemna o mica revolutie in sine si ar insemna ca aceasta retea feroviara a noastra va merge intr-o zona de decenta. Din pacate, in Romania, la stadiul caii ferate in momentul de fata, decenta a devenit o revolutie. Asta a fost o prioritate pentru noi si vrem sa iesim cumva din aceasta ipocrizie a scoaterii in fata a unor proiecte majore in timp ce restul retelei e prabusita", a afirmat Drula, la cea de-a XV-a editie a Conferintelor Club Feroviar - Conferinta de Infrastructura 5 miliarde de euro pentru zona feroviaraPotrivit acestuia, PNRR prevede 5 miliarde de euro pentru investitii in zona feroviara, insa propunerea va fi negociata cu Comisia Europeana."Ne-am preocupat si de elaborarea propunerilor pentru Planul National de Redresare si Rezilienta. Si, aici, propunerea este sa avem 5 miliarde de euro pentru investitii in zona feroviara. Bineinteles, asta intra intr-o negociere, merge in discutii cu Comisia Europeana - chiar si maine avem un call la nivel tehnic pe aceasta tema.