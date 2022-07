România, economie prosperă sau colonie? Un reprezentant al BNR stârnește controverse

Cristian Popa, membru in consiliul de adminstratie al BNR, a publicat miercuri pe retelele sociale o postare care a starnit un val de controverse.

Popa arata ca anul trecut s-a consemnat un maxim istoric in ceea ce priveste nivelul comertului international al Romaniei, raportat la PIB.

Insa chiar reprezentantul BNR explica faptul ca economia Romaniei este angajata in "evolutii nesustenabile pe termen lung".

"O economie deschisa este calea catre prosperitate"

"Gradul de deschidere al economiei romanesti, calculat ca suma importurilor si exporturilor de bunuri si servicii raportat la PIB, a reprezentat 87% din PIB in anul 2021, un maxim istoric.

In urma cu 15 ani, comertul international al Romaniei era de doar 60 miliarde de euro, in 2021 a ajuns la 210 miliarde de euro, aproape trei sferturi fiind realizat cu UE (ponderea era chiar mai mare anterior Brexit-ului).", a scris Cristian Popa pe internet.

"O economie deschisa este calea catre prosperitate.", este premisa de la care pleaca explicatiile reprezentantului BNR.

Reactiile adverse nu au intarziat sa apara insa, postarea primind numeroase comentarii care argumenteaza ca cea mai mare parte din comertul international al Romaniei este detinuta de importuri.

"Piata de desfacere fara drepturi"

Prin urmare, ceea ce reprezentantul BNR considera a fi o "economie deschisa" nu ar fi tocmai un aspect pozitiv.

Din contra, cuvintele folosite de cei care au comentat au fost "colonie", "piata de desfacere fara drepturi", "importam paine congelata" si asa mai departe.

Cristian Popa admite dealtfel in postarea sa aceste aspecte, mai mult decat atat, atrage atentia asupra evolutiei nesustenabile pe termen lung a economiei:

Deficitul de cont curent a explodat

"Astfel se remarca un aport tot mai pronuntat al Romaniei la circuitul comercial international, in special prin cresterea ponderii serviciilor in comertul extern.

Insa surplusul balantei serviciilor nu compenseaza decat partial deficitul semnificativ din balanta bunurilor, astfel ca Romania inregistreaza un deficit extern (bunuri+servicii) major, cu o tendinta de inrautatire.

Doar in primele 5 luni ale acestui an, deficitul contului curent (bunuri+servicii+venituri) a fost de 10,2 miliarde euro, cu 78% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut.

Doar in primele 5 luni ale acestui an, deficitul contului curent (bunuri+servicii+venituri) a fost de 10,2 miliarde euro, cu 78% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut.

Acest aspect denota atat evolu

