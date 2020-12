Transgaz, amendata cu 34 milioane lei pentru modul de atribuire a unor contracte de achizitie

"Constatarea incalcarii de catre Transgaz a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea Concurentei nr. 21/1996 si a art. 101 din TFUE in calitate de facilitator al intelegerii si/sau unei practici concertate unice si continue de impartire a pietei constructiilor de conducte pentru transportul gazelor naturale si lucrarilor conexe acestora din Romania, prin denaturarea procesului competitiv in cadrul a 8 proceduri de achizitie publica organizate in anul 2011; sanctionarea Transgaz cu amenda in cuantum de 34.166.615,90320 lei, reprezentand 1,84644% din cifra de afaceri totala realizata de intreprindere in anul 2019; obligatia de a achita amenda in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei; posibilitatea de a ataca decizia in contencios administrativ", este decizia Consiliului Concurentei, potrivit Ziarului Financiar.Transgaz subliniaza faptul ca aceasta investigatie se refera la actiuni vizand modul in care s-au derulat proceduri de atribuire a unor contracte de achizitie de lucrari derulate de Transgaz in perioada 2009-2011, deci inainte de implementarea managementului privat la Transgaz, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ca nu exista investigatii ale Consiliului Concurentei cu privire la licitatii organizate de Transgaz in ultimii ani.Transgaz si-a exercitat dreptul la aparare cu asistenta si prin reprezentarea de catre societatea de avocati contractata conform prevederilor legale, respectiv a depus observatii la raportul de investigatie si a argumentat in cadrul audierii in fata plenului Consiliului Concurentei.Avand insa in vedere faptul ca investigatia declansata de Consiliul Concurentei a reprezentat un factor de risc asupra activitatii companiei, deoarece in cadrul acestei investigatii societatea putea fi sanctionata prin aplicarea unei amenzi contraventionale aplicata la cifra de afaceri, compania a constituit in anul 2019 provizion pentru acest potential litigiu.In considerarea celor de mai sus, Transgaz va intreprinde diligentele necesar ...citeste mai departe despre " Transgaz, amendata cu 34 milioane lei pentru modul de atribuire a unor contracte de achizitie " pe Ziare.com