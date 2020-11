Ministerul Finantelor lanseaza a doua serie de titluri de stat in lei si in euro

Acestea vor fi listate automat la Bursa de Valori Bucuresti, avand maturitati de 1 si 3 ani pentru moneda nationala si de 5 ani pentru euro.Dobanzile anuale oferite la titlurile de stat in lei sunt de 3,5% pentru scadenta de 1 an si 4% pentru scadenta la 3 ani, iar titlurile de stat in euro au o dobanda anuala de 1,85%."Aceste dobanzi acordate peste nivelul actual al pietei scad riscul investitional pana la maturitate si ofera oportunitatea lichidarii imediate si cu minimum de costuri pentru populatie in cazul unor nevoi imediate prin vanzarea acestora pe piata secundara", spune MFP.Oferta de titluri de stat din cadrul programului Fidelis se deruleaza in perioada 9 - 27 noiembrie 2020."Am promis romanilor ca vom incerca sa venim periodic cu instrumente sigure de economisire pentru populatie, instrumente guvernamentale lichide. Cred ca aceste momente de criza in sanatate si economie sunt un prilej pentru a arata coeziunea si o sansa pentru populatie de a face investitii sigure si cu randamente bune, care nu vor fi erodate in anii urmatori. Succesul din vara a fost o prima dovada ca am procedat corect", a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Ministerul Finantelor Publice a atras de la populatie, in transele lansate la mijlocul verii, suma lunara record de peste 2 miliarde de lei (1,22 miliarde de lei si, respectiv, 168,4 milioane de euro). Oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) s-a derulat in perioada 15 iulie - 7 august.Pentru subscrierea initiala a titlurilor nu se aplica comisioane de catre bancile intermediare, iar veniturile obtinute, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile.Valoarea nominala a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunea in lei si 100 de euro pentru emisiunea in moneda europeana, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. In emisiunea de titluri de stat FIDELIS pot investi persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta de peste 18 ani, pana la data inchiderii Ofertei, inclusiv.Pentru detinatorii de titluri de stat destinate populatiei emise in cadrul Programului FIDELIS in anii 2015 si 2016, ca acestia trebuie sa se prezinte ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor lanseaza a doua serie de titluri de stat in lei si in euro " pe Ziare.com