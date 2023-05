Criza datoriilor din SUA se adâncește: „Nu avem încă un acord. Cred că încă putem ajunge acolo”

Preşedintele Joe Biden şi preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy, nu au reuşit să ajungă luni la un acord privind modul de creştere a plafonului de îndatorare a guvernului american, de 31.400 de miliarde de dolari, cu doar 10 zile înainte de o posibilă incapacitate de plată care ar putea scufunda economia SUA, dar au promis că vor continua să discute, transmite Reuters.

Preşedintele democrat şi cel mai important republican din Congres s-au luptat să ajungă la un acord, în timp ce McCarthy face presiuni asupra Casei Albe pentru a accepta reduceri de cheltuieli în bugetul federal pe care Biden le consideră "extreme", iar preşedintele insistă asupra unor noi taxe pe care republicanii le-au respins.

"Am reiterat încă o dată că intrarea în incapacitate de plată este exclusă şi că singura modalitate de a merge mai departe este cu bună credinţă spre un acord bipartizan", a declarat Biden într-o declaraţie după întâlnire, pe care a calificat-o drept "productivă". McCarthy a declarat reporterilor, după mai bine de o oră de discuţii cu Biden, că negociatorii "se vor reuni, vor lucra toată noaptea" pentru a încerca să găsească un teren comun. "Am simţit că am avut o discuţie productivă. Nu avem încă un acord", a declarat McCarthy.

"Cred că încă putem ajunge acolo. El a spus că se aştepta să vorbească cu Biden în fiecare zi. Dar nu a fost dispus să ia în considerare planul lui Biden de a reduce deficitul prin creşterea impozitelor pentru cei bogaţi şi prin eliminarea lacunelor fiscale pentru industriile petrolieră şi farmaceutică. McCarthy s-a concentrat pe reducerea cheltuielilor în bugetul federal din 2024. Democraţii şi republicanii au la dispoziţie doar 10 zile pentru a ajunge la un acord - până la 1 iunie - pentru a creşte limita de autoîmprumut a guvernului sau pentru a declanşa o incapacitate de plată a datoriei fără precedent, care, avertizează economiştii, ar putea provoca o recesiune.

Biden a declarat, înainte de începerea reuniunii, că este "optimist" că ar putea face unele progrese. Ambele părţi au nevoie de un acord bipartizan pentru a-l "vinde" electoratului lor, a spus el, adăugând că este posibil să existe încă unele dezacorduri.

Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a oferit luni un memento sobru cu privire la cât de puţin timp a mai rămas, spunând că cea mai apropiată dată estimată pentru intrarea în incapacitate de ...citeste mai departe despre "Criza datoriilor din SUA se adâncește: „Nu avem încă un acord. Cred că încă putem ajunge acolo”" pe Ziare.com

