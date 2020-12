Vor fi dati in trafic 14,8 km din cei 17 inclusi in acest tronson. La eveniment va participa ministrul Transporturilor, Lucian Bode, reprezentanti ai autoritatilor judetene si locale, ai constructorului Impresa Pizzarotti si ai antreprenorilor, scrie hunedoaralibera.ro.Pentru deschiderea oficiala de joi a fost amplasat un cort in zona nodului rutier de la Sebes - Lancram. Evenimentul include o deplasare pe santier, o prezentare a stadiului proiectului si a tehnologiei de executie dar si o prezentare a stadiului marilor proiecte din Transilvania.Potrivit programului oficial, deschiderea traficului va avea loc in jurul orei 16:30 - 17:00.Tronsonul pe care se poate circula de la aceasta data este intre Nodul Rutier Sebes (legatura cu DN1 prin bretelele 5 si 6), nodul Rutier Alba Iulia Sud (complet) si Nodul Rutier Alba Iulia Nord (bretelele 1, 2 si 3).Circulatia este permisa pe doua benzi pe fiecare cale intre km 0+000 si km 14+800, unde traficul este deviat pe sensul Turda - Sebes (pe pasaj cale ferata) pe 700 metri (conexiune cu DN1).Pentru lotul 1, proiectul a inceput in decembrie 2014 si includea 4 luni realizare proiect tehnic si 18 luni executie lucrari, cu data initiala pentru finalizare 2 octombrie 2016.Citeste si:FOTO VIDEO Autostrada Sebes-Turda, cu 24 de ore inainte de inaugurare. Ce arata imaginile din drona despre stadiul lucrarilor ...citeste mai departe despre " Se deschide traficul pe Autostrada A10 Sebes - Turda, intre Sebes si Alba Iulia, la sase ani de la inceperea lucrarilor " pe Ziare.com