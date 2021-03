Preturile petrolului au scazut marti cu peste 6%, din cauza temerilor privind pandemia de coronavirus

Cotatia petrolului Brent a coborat cu 5,7%, la 60,94 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins un minim de 60,50 dolari pe baril, transmite Reuter.Pretul petrolului West Texas Intermediate a scazut cu 5,8%, la 57,94 dolari pe baril, dupa un minim de 57,32 dolari pe baril.Economia Elvetiei a inregistrat cea mai mare scadere din 1975. Redresarea e asteptata in acest anAmbii indici au fost tranzactionati aproape de cel mai redus nivel atins dupa 9 februarie."Drumul catre redresarea cererii de petrol pare sa fie plin de obstacole, in timp ce lumea continua sa se lupte cu pandemia de Covid-19", a declarat Bjornar Tonhaugen, director pentru piete ale petrolului la firma Rystad Energy.Extinderea restrictiilor din Europa sunt determinate de riscul producerii unui al treilea val al pandemiei de Covid-19 provocat de o noua varianta a coronavirusului.Germania, cel mai mare consumator de petrol din Europa, a anuntat ca extinde restrictiile pana pe 18 aprilie.Aproape o treime din Franta a intrat in carantina sambata, dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in Paris si parti din nordul Frantei.Aprecierea dolarului are la randul ei un efect negativ asupra preturilor petrolului.In data de 6 martie, preturile petrolului atinsesera cele mai ridicate niveluri din an.Cotatia petrolului Brent a urcat cu 3,2%, la 68,84 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel dupa ianuarie 2020.CITESTE SI:Medic-sef la urgente, despre consecintele sinistre ale "miracolului Flavia Grosan": "Pacientul ajunge sa moara in 15 minute de la prezentarea la UPU"INTERVIU Psihiatrul Eugen Hriscu: "Traim un tsunami de afectiuni psihiatrice si psihologice. La Ministerul Sanatatii nu avem nici o initiativa"Cine este sefa Colegiului Medicilor Bihor, care a achitat-o pe doctorita Flavia Grosan: "Acest val imens de simpatie confirma ca tratamentele doamnei doctor sunt bune"Romprest a finantat o campanie mediatica de defaimare a lui Clotilde Armand. Dezvaluirea facuta de actionari ai companiei. "Poate asa se explica linsajul mediatic"Momente groaznice. Fosta iubita a lui Piturca, Vica Blochina, a lesinat la volan si a produs un accident ...citeste mai departe despre " Preturile petrolului au scazut marti cu peste 6%, din cauza temerilor privind pandemia de coronavirus " pe Ziare.com