Romania, scoasa la taraba: Teoria unui economist despre cum ne sabotam si vindem tara ieftin

"De ce nu se dau bani la firme (mai ales in turism)? Pentru ca exista multe companii transnationale care vaneaza asseturi (active, companii) ieftine. Nu dai bani la companiile romanesti, ele cad, antreprenorii sunt sufocati de datorii si unii nu mai alta cale decat de a vinde. Cum vand? Pai dupa un an ca 2020 cum sa vanda? IEFTIN, ca bilantul e cu pierderi", spune economistul Adrian Caciu.Potrivit lui, acest lucru este valabil in mai multe sectoare, turismul e pe intelesul tuturor (hoteluri, pensiuni, hosteluri etc.). La fel si la terase, baruri si restaurante. La agricultura e si mai si."Aici miza e de 10 ori mai mare, dar e si strategica avand legatura cu securitatea alimentara a populatiei.Avem multe ferme medii si mari aproape de faliment pentru ca oficialii romani nu vor sa dea despagubiri fermierilor. Daca cineva crede ca Franta sau alte tari s-au bucurat ca Romania a fost in topul statelor cu productii in anii trecuti, se inseala amarnic. Acum este PAY-BACK time!", a mai spus Adrian Caciu pe pagina sa de Facebook Acesta este de parere ca fermele ajung la sapa de lemn, pline de datorii, iar multi fermieri vor fi nevoiti sa vanda. Si vin italienii, spaniolii, francezii, germanii, olandezii si cumpara.Romania, scoasa la taraba si vanduta ieftin"De unde au bani? Pai, daca nu stiti, toate aceste tari au credit de portofoliu pentru "abroad affairs/overseas investments". Adica statul si bancile dau credite pe 20-30 de ani daca un cetatean francez, italian, olandez, german, spaniol cumpara afaceri in strainatate. Credit cu dobanda negativa. Credit la nivel de milioane de euro per cetatean. Lucrurile acestea sunt cunoscute de oficialii romani si imi asum ce spun! Este un fenomen de acaparare care nu a inceput acum ci a inceput cu terenurile agricole", mai spune economistul.Acum se va concentra pe companii, pe ferme, cu toate activele (terenuri proprietate, arenda sau concesiune, tractoare, utilaje etc.). Nu se face nimic pentru capitalizarea fermierilor. Asa cum nu se face nimic pentru capitalizarea antreprenorilor in general."Poate am uitat sa va spun, dar evaziunea fiscala in agricultura este de 3,4 miliarde euro anual. Poate am uitat sa va spun ca marii traderi de cereale (americani, olandezi, germani, chinezi) sunt pe pierdere an de an si nu platesc taxe statului rom