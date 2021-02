Renault a raportat pierderi istorice in 2020, de 8 miliarde de euro

Proprietarul Dacia a precizat ca a reusit sa limiteze pierderile in al doilea semestru, cand cifra de afaceri a scazut cu doar 8,9%, iar pierderile nete s-au situat la 660 milioane de euro. Cu toate acestea, pe ansamblul anului 2020 veniturile grupului Renault au scazut cu 21,7%, pana la 43,474 miliarde de dolari, in conditiile in care numarul de autovehicule vandute a scazut cu 21,3% pana la 2,95 milioane unitati."2021 va fi un an dificil, avand in vedere incertitudinile cu privire la criza sanitara, precum si problemele in aprovizionare cu componente electronice. Prioritatea este profitabilitatea si generarea de numerar", a declarat directorul general Luca de Meo.Plan de redresare al companieiDirectorul general de la Renault a prezentat luna trecuta un plan strategic botezat "Renaulution", conform caruia Renault va atinge o marja operationala de 3% pana in 2023, pentru ca in 2025 sa ajunga la o marja operationala de cel putin 5%. Comparativ, in 2019, Renault a avut o marja operationala de 4,8%, insa asta a fost inainte ca Renault sa inregistreze pierderi record din cauza pandemiei de coronavirus.Anul trecut, intr-o nota interna consultata de Reuters, Luca de Meo i-a informat pe angajati ca Renault ar putea fi nevoita sa extinda reducerile de costuri de doua miliarde de euro anuntate deja, pentru ca firma sa-si revina de pe urma crizei provocate de pandemie. De Meo a explicat ca Renault ar trebui sa ia ca model modul in care s-a redresat rivalul PSA, producatorul masinilor Peugeot, care s-a concentrat in ultimii ani pe reducerile de costuri si producerea unei game de vehicule mai profitabile.Rugat sa comenteze nota interna, un purtator de cuvant al Renault a precizat ca de Meo lucreaza la un plan de transformare a companiei, care se va concentra mai mult pe profitabilitate in loc de volumele de vanzari.Groupe Renault, producator auto din anul 1898, este un grup international prezent in 134 de tari, care a vandut aproape 3,8 milioane de vehicule, in 2019. In prezent, compania are peste 180.000 de angajati, 40 de fabrici si 12.700 de puncte de vanzare in intreaga lume.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999 si relansata in 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto eur ...citeste mai departe despre " Renault a raportat pierderi istorice in 2020, de 8 miliarde de euro " pe Ziare.com