Programul de guvernare are ca tinta aderarea la zona euro. Economisti: "Este aproape imposibil"

"Obiectivul principal al Romaniei il reprezinta cresterea convergentei reale cu economiile europene, prin atingerea unui PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumparare standard de 85% din media UE 27, la orizontul anului 2024. Obiectiv specific: Convergenta reala se poate atinge in final prin adoptarea de catre Romania a monedei Euro. Un prim pas il reprezinta aderarea la ERM II ce ar reduce variabilitatea cursului de schimb, contribuind la stabilitatea monetara a Romaniei", se arata in programul de guvernare 2020-2024.Economistii avertizeaza ca Romania are sanse aproape zero pentru a reusi o performanta pe care se chinuie sa o atinga de 13 ani, mai ales in conditiile in care doar in doi ani din 2007 incoace a reusit sa indeplineasca principalele conditii pentru a trece la urmatorul pas necesar adoptarii monedei europene."Va fi foarte greu, chiar imposibil, sa aderam la zona euro. Exista motive obiective, sunt acei indicatori in care trebuie sa ne incadram si in care nu ne-am incadrat decat in doi ani din 2007 incoace, cand am aderat la UE. Doar in 2015 si 2016 am indeplinit criteriile pentru trecerea la etapa de aderare la euro, in rest, niciodata nu au reusit sa indeplinim indicatorii. Calul de bataie pentru noi a fost intotodeauna inflatia, care tot timpul a fost peste acel prag de 1,5% cerute de criterii. Evident ca legat de inflatie era si dobanda pe termen lung, cea la 10 ani, iar aceasta depasea pragul", a declarat economistul Aurelian Dochia Potrivit lui, din cauza acestor criterii nu ne-am incadrat niciodata si este greu de crezut ca in urmatorii doi ani vom trece prin toate etapele, adica sa indeplinim criteriile de eligibilitate si sa intram in perioada de doi ani, in asa numitul culoar pe care trebuie sa-l urmam timp de doi ani."Calendarul este mult prea strans acum pentru a lua in considerare serios posibilitatea ca pana in 2024 sa adoptam euro. Probabil ca ramane o tinta si probabil ca este bine sa coordonam politicile macroeconomice si in jurul acestui obiectiv de aderare la euro care ne obliga la o anumita riguroizitate in politicile monetare si cele fiscale", a mai spus analistul economic.Ne bazam pe cele 80 de miliarde de euro de la UEIn general, in privinta programului de guvernare pe partea ...citeste mai departe despre " Programul de guvernare are ca tinta aderarea la zona euro. Economisti: "Este aproape imposibil" " pe Ziare.com