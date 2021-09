Prețuri șoc la polițele RCA, în ultimele zile. Ce trebuie să știi dacă esti client City Insurance. „Un nou Caritas, care acum ne trimite nota de plată”

În acest context dramatic pentru toate părțile implicate, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vine ca un colac de salvare și a anunțat, în urma cu câteva zile, că devine acționar Euroins, companie despre care Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) susține că în cel mai scurt timp va avea soarta firmei City Insurance (pe care o așteaptă falimentul) cele două companii, împreună, având 75% din această piață.”Astfel, Fondul de Garantare al Asiguraţilor (FGA), care acum ar putea acoperi cheltuielile, nu va mai putea face față blocajului generat de cele două posibile falimente. COTAR a anunțat, de peste doi ani, iminența falimentului a cel puțin unuia dintre cei doi mari jucători de pe această piață, iar în continuare există pericolul să se adeverească și a doua parte a previziunii. Transportatorii compară jocul financiar al asigurătorilor cu un nou Caritas, care acum ne trimite nota de plată”, a precizat COTAR pentru jurnalul.ro.„Situația actuală este mai gravă decât în cazul Astra sau a celorlalte două firme care au dat faliment, pentru că vorbim despre 75% din piață. Numai City Insurance are 3 milioane de polițe de asigurare RCA și alte 2 milioane sunt la Euroins. Este nevoie în prezent de peste 500 de milioane de euro doar pentru a acoperi polițele de la City Insurance. Vedem că nimeni nu comunică, din partea statului, ce se va întâmpla în continuare, inclusiv cu problemele pe care noi le-am semnalat și la Euroins”, a declarat, pentru Jurnalul, președinte COTAR, Vasile Ștefănescu,. Acesta a mai spus că în circa 6-8 luni urmează și falimentul Euroins.Faptul că polițele RCA se vor scumpi foarte mult, era cumva de așteptat, având in vedere situația complet nefavorabilă de la City Insurance. „Cauzele scumpirilor iminente sunt multiple, pornind de la mecanismul care stă la baza acoperirii daunelor de către Fondul de Garantare, până la faptul că prețurile practicate de cele două firme care dețin monopolul pe această piață sunt mult mai mici decât cele reale”.Astfel, mai mulți asigurători au crescut semnificativ prețurile RCA, începând de săptămâna trecută, pe fondul problemelor mari în care se află liderul pieței, City Insurance. Euroins, al doilea mare asigurător RCA, a a majorat tarifele și cu 600 de lei în unele cazuri, iar alți asigurători au urmat trendul.Mai mult, există situații in care unele service-uri auto refuză să facă reparații șoferilor care prezintă polițe RCA de la City Insurance, de teama unui potențial faliment declarat al firmei de asigurări, nemaiputând sa-si recupereze banii.Un broker în asigurări, care; i-a păstrat anonimatul a declarat pentru hotnews.ro că în ultimele 10 zile s-au produs următoarele schimbări de prețuri:1. Euroins a crescut cu aproape 185 de lei prețul RCA (pe 6 luni) și cu peste 600 de lei prețul RCA pe 12 luni.2. Grawe a crescut cu aproape 400 de lei prețul RCA (pe 6 luni) și cu peste 300 de lei prețul RCA pe 12 luni.3. Allianz a crescut cu 180 de lei prețul RCA (pe 6 luni) și cu peste 40 de lei prețul RCA pe 12 luni.4. Omniasig a crescut cu peste 400 de lei prețul RCA (pe 6 luni) și cu peste 500 de lei prețul RCA pe 12 luni.5. Groupama a crescut ușor cu peste 45 de lei atât prețul RCA (pe 6 luni) cât și prețul RCA (pe 12 luni)."În contextul problemelor grave în care se află City, aproape de faliment, Euroins profită și s-a dus semnificativ în sus cu prețurile. Nu mai stă cu prețurile jos ca să nu intre poate în problemele pe care le are acum City Insurance, dar prețurile majorate sunt în continuare sub ale celorlalți jucători din piață, astfel încât să și încaseze.La ceilalți asigurători, explicația creșterilor de prețuri este că s-au ferit să nu rămână ei cu cele mai mici prețuri, având în vedere că nici până acum nu și-au manifestat interesul puternic de a vinde RCA și practic s-au dus după Euroins cu prețurile", a mai punctat pentru HotNews.ro brokerul în asigurări.Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat, recent, că în conturile City Insurance nu au intrat cele 150 milioane de euro, pentru a atinge cerința minimă de capital necesară pentru a funcționa în continuare, și că va analiza situația și va lua deciziile care se impun. În ședința de miercuri, 14 septembrie, nu s-a luat inca nicio hotărâre.În cea mai sumbra situație, ASF poate decide să retragă autorizația de funcționare a City Insurance ca urmare a constatării stării de insolvență și să promoveze în instanță cererea de deschidere a procedurii de faliment.În cazul in care ai mașina asigurată la City Insurance, e bine să știi că asigurarea rămâne validă până la expirare. Cu toate acestea, poți denunța absolut legal această poliță, putând să închei în aceeași zi o altă poliță cu un asigurator fara riscuri, cel putin in acest moment.De asemenea, orice asigurare RCA validă, indiferent de cât de puțin costă, permite despăgubiri pentru vătămări corporale și deces în limita a 6,07 milioane de euro, în timp ce pentru daunele materiale, limita de despăgubiri este în prezent de 1,22 milioane de euro.„Deci o asigurare RCA, în afara șoferului vinovat, despăgubește pe oricine suportă o daună inclusiv pe membrii de familie ai șoferului vinovat aflați cu acesta în autovehicul în momentul accidentului.Altfel spus, în cazul unui accident, de care tu, client City Insurance, te faci vinovat, asigurarea RCA poate suporta plata acestor despăgubiri maxime. În situația tragică în care apar victime în mașina ta ori a celui pe care l-ai lovit, cheltuielile cu spitalizarea ți-ar fi greu de suportat, dacă nu ai avea o asigurare RCA. În plus, dacă asigurătorul tău RCA este rău platnic, păgubiții te pot da și pe tine în judecată pentru recuperarea daunelor provocate”.Lucrurile se complică și mai mult dacă ASF va deschide procedura de faliment la City Insurance. „În acest caz, din momentul în care decizia ASF se publică în Monitorul Oficial, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) preia conducerea acestei societăți și poate primi cereri de deschidere de dosare de daună și cereri de plată de despăgubiri.Problema cea mare este că potrivit legii actuale, FGA nu poate acorda mai mult de 450.000 de lei pe creditor de asigurare. Cu alte cuvinte, dacă instanța va declara falimentul City, polița ta nu va mai putea acoperi decât daune de maxim 90.000 de euro.În cazul în care ASF va deschide procedura falimentului pentru City Insurance, situația se va complica pentru șoferii care sunt loviți în trafic de o mașină asigurată de acest asigurător.Aceștia ar trebui să facă cerere de deschidere dosar de daună la FGA și o cerere de plată bazată pe acte doveditoare iar după ce se analizează aceste documente, plata despăgubirilor nu va putea fi făcută decât după ce instanța decide definitiv falimentul firmei de asigurări.Totodată, „FGA nu poate plăti decât un maxim de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al unui asigurător în faliment. Proiectul, inițiat în luna mai 2021, de Ministerul de Finanțe a încercat să corecteze această situație. Astfel, păgubiții care au de recuperat despăgubiri de la o firmă de asigurări intrată în faliment vor putea primi cel mult 500.000 de lei pe fiecare contract pe care îl au la o astfel de firmă în faliment. Din păcate însă, acest proiect nu a fost adoptat încă”.În acest moment, suma maximă este de 450.000 de lei și se acordă de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) per creditor, și nu pe fiecare contract de asigurare. Mai mult, FGA va putea să ceară Poliției, spitalelor ori service-urilor auto date suplimentare pentru stabilirea exactă a despăgubirilor cuvenite.