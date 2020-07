DOCUMENT "Recladim Romania" - Planul de peste 100 de miliarde de euro ce prevede contructia a peste 3.400 de kilometri de autostrada, spitale regionale si milioane de lei granturi pentru firme

Planul national de investitii si de relansare economica "Recladim Romania" propune un model de crestere economica axat pe stimularea si dezvoltarea capitalului autohton si a competitivitatii companiilor romanesti, investitii in domenii strategice ale infrastructurii publice, transformarea digitala a economiei si a administratiei publice, pregatirea economiei pentru noua revolutie tehnologica si tranzitia catre o economie durabilaGuvernul sustine ca noul model de dezvoltare va face ca Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumparare standard sa ajunga la 87% din media UE27, in 2025.Guvernul vrea sa aloce o serie de granturi de sprijin pentru repornirea intreprinderilor, capital de lucru si investitii, pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor si pentru sprijinirea digitalizarii companiilor.- Granturi de sprijin pentru microintreprinderi:Valoare grant: 2000 Euro/SRL fara salariati; Toate domeniile; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillitati; Numar beneficiari: 50.000; Buget : 100 mil. euro- Schema de ajutor pentru activitati de comert si servicii afectate de Covid-19Finantarea chiriilor pentru perioada in care desfasuararea activitatii comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectata pe perioada starii de urgenta sau de alerta: valoarea chiriei/beneficiar/luna, pentru o perioada de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.- Capital de lucru pentru repornirea activitatilor economice pentru IMM-uri:Valoare grant: max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 mil. euro.- Granturi pentru investitii si pentru reconversia economica a IMM-urilor:Valoare grant: 50.000 - 200.000 Euro; Domenii: Industria sanitara, farmaceutica, alimentara, auto, IT, energie, constructii, transport, turism, confectii; Cheltuieli: productie, achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii; Buget: 550 mil. euro.- Granturi pentru investitii pentru microintreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezerva din Programul Operational Regional - Axa 2.1:Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontr ...citeste mai departe despre " DOCUMENT "Recladim Romania" - Planul de peste 100 de miliarde de euro ce prevede contructia a peste 3.400 de kilometri de autostrada, spitale regionale si milioane de lei granturi pentru firme " pe Ziare.com