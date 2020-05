Plan inedit pentru salvarea turismului: Ministerele sa fie mutate de la Bucuresti acolo unde este nevoie in tara

"Ministerul Turismului isi muta sediul la Suceava!!! DA! Mutam pentru patru ani capitala turismului in Bucovina!!! Ce pas urias ar fi... ce decizie simbolica, ce gest demential!Bucovina (supanumita Ierusalimul Europei) este zona cu cel mai mare potential turistic din Romania. Daca am face o strategie nationala pentru a inflori Bucovina, ulterior, modelul ar fi copiat ca o franciza de celelalte regiuni de la noi, cu un potential turistic urias.Am putea trai toata Romania din turism si PIB -ul ar creste ca Fat Frumos. Ulterior, mutam ministerul la Sighisoara, Maramures, Tulcea si Baile Felix", crede Stefan Mandachi.Omul de afaceri, care detine cel mai mare lant de restaurante cu capital exclusiv romanesc, precum si un hotel de patru stele in Suceava si alte afaceri in zona, crede ca astfel ar putea fi revitalizate turismul si sectorul horeca, care au fost aduse in pragul falimentului din cauza pandemiei."Deja s-a demonstrat ca sedintele se pot face pe skype sau zoom foarte usor, prin urmare nu exista nicio scuza cu privire la comunicarea dintre ministere. De asemenea, avem aeroport la Suceava. Daca arde ceva la Guvern, la nevoie, transportam ministrul cu elicopterul. Videoconferintele cu prefectii cum de se pot tine impecabil online?", spune Mandachi.Mai mult, acesta sustine ca mutarea ministerului trebuie luata la pachet si cu o alta: Ministerul Transporturilor isi muta sediul la Siret sau la Botosani! DA! Sunt orase de granita al Uniunii Europene. Siretul face parte din Suceava, care este cel mai izolat judet al tarii in ceea ce priveste infrastructura rutiera si de cale ferata.Degeaba mutam Turismul la Suceava daca turistii nu au pe unde sa navaleasca spre noi. Nu pot pluti pana aici cu farfurii zburatoare. Trebuie facuta o autostrada urgent!!! Mai ales acum, dupa pandemie. Este motivul exceptional sa ne miscam c***l la treaba!Autostrada este imperios necesara si momentul este istoric! In maxim trei ani poate fi facuta lejer. (Dar stai sa vezi justificari cu pandemia... minum zece ani avem de inghitit scuze).Poate fi transpusa in initiativa legislativa de catre orice partid politic sau prin O.U.G. Celelalte pa ...citeste mai departe despre " Plan inedit pentru salvarea turismului: Ministerele sa fie mutate de la Bucuresti acolo unde este nevoie in tara " pe Ziare.com