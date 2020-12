Piata criptomonedelor in 2020: De ce sa cumperi Bitcoin in Romania?

Dar ce este de fapt Bitcoin? Este o moneda virtuala, un activ digital care utilizeaza criptografia pentru efectuarea tranzactiilor si care nu se bazeaza pe autoritati financiare, gen banci sau organizatii guvernamentale. Criptomoneda a fost creata in 2009 si a cunoscut, de-a lungul timpului, cresteri si scaderi semnificative.Principalul mister in jurul existentei Bitcoin este legat de creatorul sau. Satoshi Nakamoto este pseudonimul folosit de persoana care a dezvoltat Bitcoin. Creatorul virtual s-a facut insa nevazut dupa doi ani de la lansarea celei mai tranzactionate criptomonede din lume. De-a lungul timpului, a existat o intreaga lista de persoane care ar sta in spatele Bitcoin, inclusiv fondatorul Tesla, Elon Musk.Potrivit unui studiu realizat in urma cu doi ani, singurul de acest gen realizat in tara noastra, majoritatea romanilor vad moneda Bitcoin ca pe o investitie (68%) sau un instrument de plata online (23%). Potrivit studiului, unul din 10 romani detinea in 2018 criptomonede, in timp ce 33% dintre ei voiau sa cumpere.Daca o privesti ca pe o investitie, trebuie sa ai in vedere mai multe aspecte atunci cand cumperi Bitcoin. In primul rand, valoarea monedei depinde in mare masura de increderea investitorilor si de integrarea sa pe pietele financiare. Dar nici interesul public in utilizarea sa si performanta in comparatie cu alte criptomonede nu trebuie scapate din vedere.Cu alte cuvinte, trebuie sa ai in vedere volatilitatea Bitcoin. Este important sa stabilesti obiective clare de profit si pierdere atunci cand deschizi o tranzactie. Majoritatea incepatorilor esueaza pentru ca se indragostesc de investitiile lor si nu stiu cand sa renunte la o tranzactie periculoasa. Poti minimiza pierderile prin stabilirea unui punct de iesire pentru profituri si a unuia pentru situatiile in care tranzactiile se intorc impotriva ta.Volatilitatea Bitcoin se poate vedea si in statisticile Bitcoin Romania . In luna noiembrie 2020, moneda virtuala a atins valoarea maxima din istoria tranzactionarii sale in tara noastra, pornind de la 57,622.27 lei (1 noiembrie) si ajungand la peste 70,000 lei (72,705 lei - 17 noiembrie).Pentru tranzactii cu Bitcoin sau alte criptomonede, ai nevoie de un portofel digital (Bitcoin Wallet), un act de identitate, o conexiune sigura la internet si un cont bancar. Ce iti mai ramane de facut este sa iti faci cont pe un site specializat si sa incepi tranzactia.O greseala obisnuita pe care o fac noii cripto-comercianti este de a lua decizii de investitii bazate exclusiv pe pretul monedei. In realitate, valoarea unei criptomonede este valabila numai dupa ce ai luat in considerare oferta curenta care circula. Daca te gandesti sa cumperi Bitcoin, incearca sa nu te concentrezi prea mult pe valoarea actuala a monedei si ia in considerare procentul din plafonul total de piata pe care il achizitionezi. Cu cat o criptomoneda se apropie de capacitatea sa de piata, cu atat cererea de vanzare va creste ulterior.