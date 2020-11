Piata auto scade cu 28,7%, la 10 luni. Vanzarile de masini electrice, pe un trend ascendent

La nivel sectorial national, topul general pe marci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus, in continuare, la zece luni de Dacia - cu 31.814 de unitati, marca urmata de Renault - cu 8.712 de unitati, Volkswagen (8.688), Ford (7.591), Skoda (7.528) si Hyundai (5.738).Potrivit sursei citate, in octombrie, autoturismele (care reprezinta circa 85% din total) au inregistrat un volum de 12.420 de unitati, cu 17,9% mai mare decat in luna similara din 2019. Evolutia pe ansamblul primelor zece luni ale anului releva faptul ca autoturismele inregistreaza un volum total de 96.047 de unitati, corespunzator unei scaderi de 27,8% in raport cu perioada similara din anul precedent.In clasamentul autoturismelor, in intervalul ianuarie - octombrie, Dacia detine suprematia, cu 30.196 de unitati, in scadere cu 26% fata de datele din 2019 si cota de piata de 31,4%. Ierarhia continua cu Skoda, care inregistreaza 7.528 de unitati (-27,9% si o cota de 7,8%),Volkswagen - cu 7.424 unitati (-16,4% si o cota de 7,7%), Renault - cu 7.367 de unitati (-33% si cota de 7,7%) si Hyundai - cu 5.738 de unitati (-14,4%, cota de piata de 6%).De asemenea, pe modele, cu cele 14.064 de unitati inmatriculate, din ianuarie pana in octombrie, Dacia Logan este pe primul loc, dar in scadere cu 35,2%, comparativ cu anul trecut. Clasamentul continua cu Dacia Sandero (7.419 unitati, +0,6%), Dacia Duster (7.067, -24,4%), Renault Clio (3.134, -29,4%) si Skoda Octavia (2.609, -38%).In functie de tipul de combustibil, pe ansamblul intregii perioade analizate, ponderea autoturismelor diesel a crescut usor, de la 26,3% anul trecut la 26,9%. Autoturismele pe benzina continua sa detina cea mai mare cota in piata, respectiv de 66,5% din total.Totodata, autoturismele electrice si hibride au consemnat, la zece luni, un volum in crestere de 15,1%, in comparatie cu perioada similara a anului trecut. Pe subcategorii, vanzarile de masini full electrice au crescut cu 54,4% si cele hibride plug-in cu 19,1%. Pe de alta parte, autoturismele hibride care dispun de propulsie electrica inregistreaza o evolutie negativa (-3,5%).Cele mai comercializate modele e ...citeste mai departe despre " Piata auto scade cu 28,7%, la 10 luni. Vanzarile de masini electrice, pe un trend ascendent " pe Ziare.com