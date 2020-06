Peste jumatate dintre angajatii din domeniul serviciilor au lucrat de acasa in perioada crizei. Izolarea sociala, cea mai mare problema pentru cei sub 34 de ani (SONDAJ)

"Mai bine de jumatate (58%) dintre angajatii din domeniul serviciilor au lucrat de acasa in perioada crizei epidemiologice", potrivit unui sondaj realizat de Ipsos Romania in parteneriat cu BestJobs si cu alte platforme de recrutare online din Romania.Cei mai multi dintre angajatii care au lucrat remote au, in general, pana in 45 de ani, au studii superioare (57%), un nivel mediu de experienta de lucru in domeniu, de 2 pana la 5 ani (61%), si muncesc mai ales in Bucuresti (65%)."Jumatate dintre angajatii care lucreaza remote spun ca au reusit sa gaseasca solutii si sa se adapteze la noul regim de munca pe cont propriu, fie pentru ca aveau deja experienta lucrului la distanta dinainte de criza cauzata de pandemia cu noul tip de coronavirus, fie pentru ca s-au inspirat de pe internet. Alti 25% spun insa ca au fost fortati de imprejurari sa se descurce singuri, in lipsa unui sprijin din partea angajatorului", se mai arata in sondaj.Cei mai multi dintre ei lucreaza in domenii asociate productiei (34%) si spun ca erau deja nemultumiti de locul actual de munca (39%), motiv pentru care isi cauta activ un nou job, fiind dispusi chiar sa schimbe domeniul (37%)."Provocarile privind indeplinirea sarcinilor de serviciu pe care le intampina angajatii care lucreaza remote difera in functie de varsta. Respondentii de pana in 34 de ani se plang mai ales de izolare sociala (47%), de dificultatile in a-si mentine programul de lucru obisnuit (42%) si de faptul ca sunt foarte usor distrasi de alte activitati (28%). In schimb, salariatii cu varsta de peste 35 de ani spun ca au fost nevoiti sa invete noi deprinderi profesionale intr-un timp extrem de scurt (20%) in care au trebuit sa sa faca fata, in paralel, si responsabilitatilor familiale (23%)", precizeaza autorii sondajului.Cand vine vorba de starea emotionala a angajatilor, cei mai multi dintre angajati spun ca sunt ingrijorati cu privire la viitorul lor (46%), optimisti totusi (40%), dar si tensionati (31%), potrivit sondajului. Femeile (50%) sunt mai i ...citeste mai departe despre " Peste jumatate dintre angajatii din domeniul serviciilor au lucrat de acasa in perioada crizei. Izolarea sociala, cea mai mare problema pentru cei sub 34 de ani (SONDAJ) " pe Ziare.com