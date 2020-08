Patronii din turism acuza Guvernul Orban ca a distrus HoReCa: "Criza cu care se confrunta acest sector este fara precedent"

"Nu exista argumente pentru blocarea acestui sector, iar Guvernul actual poarta responsabilitatea distrugerii sectorului HoReCa prin masuri total disproportionate fata de situatia reala, astazi fiind afectati in mod direct de aceste restrictii nejustificate 400.000 de angajati, precum si aproximativ 210.000 de angajati si furnizori de produse, materii prime si servicii. Ne dorim protejarea intereselor industriei ospitalitatii si sa ii sprijinim pe toti cei care isi desfasoara activitatea in acest domeniu. Timisoara doreste sa isi poata intampina oaspetii la fel de bine si in viitor", a declarat, potrivit comunicatului, presedintele HORETIM, Corina Macri.Astfel, HORETIM anunta ca va protesta la Bucuresti pentru a apara interesele membrilor sai in comunitate."Organizatia patronala HORETIM, reprezentanta industriei ospitalitatii timisorene, sustine si apara interesele membrilor sai in comunitate. Situatia cu care se confrunta acest sector de activitate este fara precedent, iar criza economica generata de pandemie aduce antreprenorii din domeniu in pragul colapsului. Ne alaturam colegilor din Bucuresti si sustinem protestul nostru astazi, prin oprirea activitatii HoReCa si intalnirea membrilor din industrie in Piata Unirii, pentru a explica deschis situatia ospitalitatii la zi si prognozele dure pentru viitorul imediat", precizeaza sursa citata.Macri sustine ca, urmare a crizei cauzate de pandemie si a masurilor restrictive instaurate de autoritati, industria HoReCa este in prezent cea mai afectata, inregistrand un declin care a dus la scaderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% fata de primele sase luni ale anului trecut si a determinat suspendarea activitatii in cazul a peste 40% dintre operatori.Potrivit acesteia, restrictionarea vanzarii si a consumului in restaurant nu rezolva dificultatile statului in a asigura respectarea legii, iar prin aceste restrictii se aduc mari prejudicii industriei ospitalitatii in ansamblu - hoteluri, restaurant, cafenele.Inainte de intrarea in starea de urgenta, in Timisoara isi desfasurau activitatea in domeniu aproape 600 de restaurante, baruri, cafenele si pub-uri. ...citeste mai departe despre " Patronii din turism acuza Guvernul Orban ca a distrus HoReCa: "Criza cu care se confrunta acest sector este fara precedent" " pe Ziare.com