Orasul cu cea mai scumpa apa din lume. Si apa de la robinet este costisitoare

Urmeaza apoi, in ordine, Tel Aviv, New York, Stockholm si Helsinki drept cele mai scumpe locuri de unde poti sa cumperi o sticla de apa de 500 de mililitri, arata studiul publicat joi.Indexul pretului apei calculat de Holidu analizeaza si compara costul apei de la robinet si al apei imbuteliate in 30 de orase din SUA si 120 de orase din intreaga lume, selectate in functie de popularitatea lor in topul destinatiilor de vacanta.Capitala Norvegiei ocupa prima pozitie si cand vine vorba de apa de la robinet, iar Los Angeles, Phoenix, San Francisco si San Diego se numara printre primele 20 cele mai costisitoare locuri din lume in ceea ce priveste apa de la robinet.Apa de la robinet, cu 212% mai scumpa decat media altor orasePotrivit Holidu, in Oslo apa de la robinet este cu 212% mai scumpa decat media din cele 120 de orase incluse in acest studiu iar apa imbuteliata este cu 19% mai scumpa decat media."Aceste rezultate sunt o adevarata revelatie atunci cand ne gandim cat suntem dispusi sa platim pentru ceva ce luam de bun, ca o necesitate de baza", a declarat directorul general de la Holidu, Johannes Siebers.Schimbarile climatice afecteaza calitatea si cantitatea de apa necesara pentru consumul de baza, in conditiile in care 2,2 miliarde persoane nu au acces la apa potabila sigura, sustinea ONU intr-un raport publicat anul trecut.Clasamentul elaborat de Holidu examineaza atat apa de la robinet cat si apa imbuteliata, analizand calitatea si costul diferitelor surse de apa din orase, inclusiv pretul unei sticle de apa marcile Evian, Perrier si al marcii locale vanduta de Coca-Cola Co.Consumul de apa imbuteliata a crescut"Consumul de apa imbuteliata a explodat in ultimul deceniu si nu da semne de incetinire. Se estimeaza ca piata globala pentru apa imbuteliata va ajunge la 307,6 miliarde de dolari in 2025", estimeaza Siebers.Atena, Montreal si Roma se situeaza pe locuri fruntase atunci cand vine vorba de calitatea apei, insa preturile pentru apa de la robinet sub sub media oraselor incluse in studiu. In Atena, de exemplu, calitatea apei are un scor de 94,2 puncte dintr-un total de 100 de puncte insa costul apei de la robinet este cu 34,5% sub pretul mediu.