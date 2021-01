Un nou crah pe bursele internationale? Cat de mult afecteaza noile tulpini de COVID-19

Cursa stransa in alegerile pentru Senat din Georgia a ridicat ingrijorari cu privire la perspectiva unui Congres controlat de democrati, care ar introduce probabil impozite mai mari intr-un moment in care noua tulpina a Covid-19 continua sa se raspandeasca. De asemenea, zvonurile ca ar exista o noua tulpina mai agresiva decat cea din Marea Britanie, aparuta in Africa de Sud, nu face decat sa alimenteze temerile deja existente.Senatorii republicani David Perdue si Kelly Loeffler se confrunta cu o concurenta dura in alegerile din Georgia, din partea democratilor Jon Ossoff si Raphael Warnock, potrivit Investing.com."Investitorii incep sa cantareasca perspectiva unor impozite mai mari si a cheltuielilor masive ale guvernului impotriva notiunii de ajutor suplimentar de scutire fiscala, deoarece pandemia - si masurile politice ulterioare - continua sa faca ravagii asupra economiei", notau reprezentantii companiei de brokeraj Stifel.Peste toate acestea, incertitudinea politica apare pe masura ce noua varianta a coronavirusului, identificata initial in Marea Britanie, continua sa se raspandeasca in SUA. Din aceasta cauza creste ingrijorarea ca vor fi necesare masuri suplimentare de lockdown pentru a reduce epidemia. Chiar, guvernatorul New York-ului Andrew Cuomo a confirmat primul caz al statului de noua tulpina Covid.Cifrele nu arata deloc bine pentru SUA, avand in vedere ca in momentul de fata, peste ocean numarul celor spitalizati cu COVID-19 a depasit 125.544. Iar expertii avertizeaza ca pandemia se va inrautati."S-ar putea si probabil se va inrautati in urmatoarele cateva saptamani sau cel putin mentine acest nivel foarte teribil de ridicat de infectii si decese pe care le vedem", a declarat pentru ABC, dr. Anthony Fauci.Imobiliarele si turismul, afectate gravSectoarele imobiliar si industrial au avut ieri printre cele mai mari declinuri, dar sectorul industrial a fost tras in jos de scaderea actiunilor companiilor aeriene, din cauza ingrijorarilor ca restrictiile legate de c ...citeste mai departe despre " Un nou crah pe bursele internationale? Cat de mult afecteaza noile tulpini de COVID-19 " pe Ziare.com