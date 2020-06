Masurile luate de UE si statele europene pentru limitarea efectelor pandemiei si redresarea economica au costuri considerabile

"Masurile adoptate de statele europene, individual, dar si la nivelul UE, pentru a limita efectele pandemiei de COVID-19 si a sprijini redresarea economica, dar si obiectivele de mediu ambitioase asumate prin Pactul Ecologic European au in comun, dincolo de intentiile laudabile, costuri considerabile.Astfel ca, inevitabil, aspectul legat de sursele de finantare necesare in aceste demersuri a fost pus in discutie odata cu anuntarea programului de combatere a efectelor pandemiei la nivelul UE, care presupune, in mare parte, alocarea de fonduri nerambursabile catre statele membre. De unde vor veni insa banii? Comisia Europeana a prezentat, recent, planul bugetar pentru 2021-2027, care are o componenta importanta, denumita Next Generation EU, destinata redresarii economice in urma pandemiei.Planul bugetar a fost croit in jurul Pactului Ecologic European (Green Deal), lansat la finalul anului trecut cu obiectivul de a reduce poluarea, astfel incat Europa sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050. Pactul, insa, nu a fost conceput ca un simplu plan de protectie a mediului, ci a fost, inca de la inceput, programat sa devina nucleul politicilor publice, inclusiv fiscale, derulate la nivelul UE in urmatorii 30 de ani. Si in acest caz, sumele vehiculate, atat ca sprijin pentru tarile membre, cat si sub forma de investitii, sunt impresionante", sustine Dan Badin, Partener Servicii Fiscale, Deloitte Romania.In acest sens, executivul european a anuntat ca, in prima faza, planul de redresare va fi finantat prin imprumuturi din piata financiara, insa, pentru a se putea imprumuta la costuri rezonabile, a majorat plafonul resurselor proprii (cuantumul maxim de resurse pentru un an dat care poate fi solicitat de la statele membre pentru finantarea cheltuielilor UE) in mod exceptional si temporar de la 1,4% din venitul national brut (VNB) la 2% din VNB, pentru a conferi incredere investitorilor.Potrivit oficialilor europeni, in acest fel, UE va mentine costurile indatorarii la un nivel cat mai scazut posibil, fara contributii suplimentare imediate la bugetul pe te ...citeste mai departe despre " Masurile luate de UE si statele europene pentru limitarea efectelor pandemiei si redresarea economica au costuri considerabile " pe Ziare.com