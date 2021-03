Autoritatile ofera un mar otravit din care turismul este obligat sa muste ca sa nu moara: "Ajutoarele de la stat sunt boala lunga, moarte sigura"

Astfel ca Senatul a adoptat o majorare a plafonului de ajutor pentru Horeca de la 800.000 de euro pana la 1,8 milioane de euro, dar chiar daca ar da finantare 100% pentru toti hotelierii, restaurantele, agentiile de turism, etc, nici unul dintre acesti agenti economici nu ar ajunge vreodata la o suma cumulata de 1,8 milioane de euro. Si in timp ce spune ca majoreaza plafoane, blocheaza finantarea deoarece, se pare ca in realitate nu are bani de dat."Ajutoarele de la stat sunt boala lunga, moarte sigura. Plafonul acela de 1,8 milioane de euro a fost majorat la nivelul Comisiei Europeane si este vorba de suma totala ce poate fi accesata de o anumita intreprindere prin ajutoare de stat. Cum noi vorbim de maruntis nu cred ca vom reusi sa ajungem vreodata la suma de 1,8 milioane de euro, avand in vedere ca plafonul maxim la granturi este de 150.000 de euro pe "Capital de lucru", 200.000 de Investitii, finantare care este blocata, apoi masura care prevede 20% din cifra de afaceri are plafon maxim de 800.000 de euro nici nu poate fi vorba sa ajungi la acel plafon de 1,8 milioane de euro", ne-a declarat Dumitru Luca, presedintele ANAT.Mai mult, la aceasta ultima masura, daca intervine prorata nu poate ajunge nimeni la plafonul maxim de 800.000 de euro. Mai este si programul IMM Invest, dar acolo facilitatea oferita este legata de dobanda care este subventionata, nu totalul creditului."Au prelungit toate termenele, in conditiile in care alte state discuta de valul 3 si valul 4, de scheme de sprijin si despagubiri, iar noi inca nu am platiti nici prima schema inceputa in urma cu un an", a mai spus Luca.Nu au dat bani pentru nici un program, si au si prelungit termenelePotrivit lui, in conditiile in care aproape jumatate din intreprinderi au fost eligibile si au apelat la OUG 130/2020, au platit doar 11-12%, de aici rezulta ca doar 5% si-au primit banii pe prima schema de ajutor care s-a implementat in Romania si care se refera la pierderile de anul trecut."Am impresia ca nu au banii, ca anul trecut s-au platit polite electorale. Asa este intotdeauna, primul an post-electoral este cel mai greu ca trebuie sa plateasca politele si nu mai sunt bani pentru altele. Cei care vor mai supravietui pana la anul, poate vor primi banii. Dar cine reuseste sa traias ...citeste mai departe despre " Autoritatile ofera un mar otravit din care turismul este obligat sa muste ca sa nu moara: "Ajutoarele de la stat sunt boala lunga, moarte sigura" " pe Ziare.com