Mai sunt 5 zile in care va puteti schimba furnizorul de gaze naturale. Alegerea corecta va poate aduce economii de 20% din factura lunara

In aceste conditii de eliminare a barierelor si declansarea unei concurente reale, este de asteptat ca fenomene des intalnite cum ar fi achizitionarea de gaz ieftin de la producator si revinderea la preturi mari catre un consumator captiv sa devina istorie. Si, in mod evident, este de asteptat ca in cel de al doilea trimestru pretul metrului cub de gaze naturale sa scada. Analistii din domeniu si chiar ministrul de resort, Virgil Popescu, vorbesc de ieftiniri cuprinse intre 10-15%, cel putin. Si asteptarile sunt rezonabile din punct de vedere economic, daca tinem cont de faptul ca, in timpul crizei sanitare, preturile la aproape toate resursele energetice s-au prabusit, la nivel global.Cum alegem noul furnizorCu siguranta cel mai important element in functie de care vom alege noul furnizor (sau sa ramanem la cel actual, dupa caz) este cel al pretului final pe metrul cub de gaz natural. Trebuie sa stim si faptul ca de la 1 iulie pretul nu va mai fi reglementat de ANRE ci va fi stabilit pe piata, prin libera concurenta dintre cerere si oferta.Noul contract de furnizare poate fi incheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licentiati de catre ANRE, care activeaza pe piata, aceasta activitate nefiind limitata la o anumita zona geografica. Procesul de schimbare a furnizorului este simplu si gratuit, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de declansarea sau parcurgerea acestuia.Pentru incheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, trebuie sa luam legatura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale si sa negociem conditiile comerciale si pretul de furnizare sau sa acceptam o oferta-tip publicata de catre furnizorul ales. Atentie, ceea ce trebuie sa ne intereseze pe noi este pretul final!Pretul gazelor naturale nu va mai fi reglementat de ANRE si poate fi negociat cu furnizorul. Tarifele d ...citeste mai departe despre " Mai sunt 5 zile in care va puteti schimba furnizorul de gaze naturale. Alegerea corecta va poate aduce economii de 20% din factura lunara " pe Ziare.com