Libra Internet Bank este angajatorul numarul 1 din Romania la categoria banci si institutii financiare

Evaluarile utilizatorilor au pornit de la criterii precum oportunitatile de avansare, pachetul salarial, managementul, timpul liber versus timpul la birou, procedurile sau valorile companiei. Intr-o perioada atipica, acest rezultat reprezinta o noua performanta, dupa ce, in luna august a acestui an, Libra Intenet Bank devenea si primul angajator din domeniul bancar care ofera locuri de munca "fully remote" si in afara domeniului IT, pentru pozitii deschise in Head Office.Spiritul de competitie insotit de accentul pe inovatie si facilitarea evolutiei prin competenta si performanta sunt elementele definitorii ale culturii organizationale Libra Internet Bank. In prezent, peste 15% dintre angajatii bancii indeplinesc roluri cu valente in zona tehnologiei si digitalizarii, iar aproximativ 60% dintre cei care ocupa pozitii manageriale provin din promovare interna.In conditiile asigurarii unui program de lucru flexibil, prin avantaje precum Late Monday sau Early Friday, cu scopul mentinerii echilibrului permanent dintre viata personala si cea profesionala, Libra Internet Bank continua sa faca performanta si sa investeasca in dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor sai.