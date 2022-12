Câți kilometri de autostradă are de livrat "regele" Umbrărescu până în 2025: „Avem resursele, altfel nu participam la licitații”

Grupul de firme controlat de omul de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu este nelipsit în ultima perioadă de la licitațiile privitoare la mari proiecte de infrastructură.

Cel mai recent contract semnat de grupul UMB datează din 15 decembrie și privește un tronson de 96 de kilometri de autostradă, care urmează a fi contruit între Focșani și Bacău, pe A7.

"Mai mult, UMB a semnat loturile 1 și 4 din Autostrada A7 Buzău-Focșani, iar pe 2 și 3 este re-declarat câștigător (probabil se va contesta). Pe Focșani-Bacău a parafat ieri cele trei contracte (aproape 100 kilometri!) iar sursele noastre spun că va fi anunțat câștigător și pe restul de trei segmente rămase pe A7, adică pe Bacău-Pașcani.

Așadar are în tolbă 5 din 10 loturi pe A7 și are șanse reale să le ia și pe celelalte 5. Cu toate (și ce mai are din trecut), va trebui să livreze aproximativ 400 de kilometri de autostradă și drum expres în următoarele 12-30 de luni", arată o evaluare a experților de la Asociația Pro Infrastructură.

Una dintre foarte rarele apariții publice ale omului de afaceri Dorinel Umbrărescu a fost înregistrată pe 14 octombrie 2022, la Timișoara, acolo unde grupul de firme pe care-l controlează a semnat contractul de execuție pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru Secțiunea E (9,13 km) și Secțiunea D (4,03 km) aferente Lotului 2 din A1 Lugoj - Deva.

Cu această ocazie "regele asfaltului" a fost întrebat dacă poate duce toate contractele la care s-a angajat. „Avem resursele, altfel nu participam la licitații”, a răspuns Dorinel Umbrărescu, potrivit Economedia.ro.

Firmele UMB au în execuție 155 de kilometri de autostradă și drum expres din totalul de aproape 440 de kilometri care se construiesc în România, arăta o analiză a Asociației Pro Infrastructură făcută publică în septembrie.

