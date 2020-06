Isarescu spune ca economia va scadea cu 14% in trimestrul II. Cum a intervenit BNR in criza si ce va mai face

Acesta precizeaza ca, pe termen lung, singura optiune viabila o reprezinta revenirea la o conduita "normala" de politica monetara, "constienti fiind insa cu totii ca noua normalitate va fi oarecum diferita de cea din trecut".Mai mult, guvernatorul spune ca, luand in calcul amplitudinea declinului economic din luna aprilie, estimarile oficiale privind evolutia PIB pentru trimestrul II indica o contractie de 14% a activitatii economice fata de trimestrul anterior."Situatia economica viitoare va depinde, in principal, de evolutiile in planul sanatatii publice si de succesiunea acestora. Pentru aceasta, vom continua sa monitorizam si sa actualizam evaluarile noastre cu privire la starea economiei si a situatiei privind sanatatea publica si vom canaliza masurile in directia furnizarii lichiditatii necesare si mentinerii stabilitatii financiare, precum si asigurarii unei tendinte sustenabile de scadere a ratelor de dobanda", a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul BNR , in cadrul celei de 43-a reuniuni a Clubului Guvernatorilor din Zona Marii Negre, Balcani si Asia Centrala.Isarescu a afirmat ca va continua sa conlucreze cu Guvernul pentru a asigura o revenire rapida a economiei fata de situatia curenta."De asemenea, Pachetul UE de redresare din criza COVID-19 va avea cu siguranta o contributie importanta in sustinerea eforturilor noastre de relansare. Reiterand recunostinta pentru cei care se afla in prima linie a luptei impotriva pandemiei, BNR este pregatita sa-si indeplineasca rolul care ii revine.Cu toate acestea, pe termen lung, singura optiune viabila o reprezinta revenirea la o conduita 'normala' de politica monetara, constienti fiind insa cu totii ca noua normalitate va fi oarecum diferita de cea din trecut.Pentru aceasta, intentionam sa intervenim gradual, adaptandu-ne in permanenta la mediul aflat in continua schimbare, dar cu respectarea cadrului legal", a adaugat Isarescu.Anterior izbucnirii pandemiei COVID-19, economia Romaniei a inregistrat o evolutie relativ buna, cu o crestere medie anuala de 4,1% in anul precedent, consemnandu-se o usoara decelerare in trimestrul III. La inceputul anului curent, perspectivele privind evolutia economiei romanesti pentru perioada urmatoare indicau continuarea acestui trend pozitiv.Cele mai recente date statistice releva o crestere economica de ...citeste mai departe despre " Isarescu spune ca economia va scadea cu 14% in trimestrul II. Cum a intervenit BNR in criza si ce va mai face " pe Ziare.com