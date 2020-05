Seful statului a mai avut o intalnire in acest format si pe 8 mai, pentru evaluarea situatiei economice in contextul crizei generate de epidemia de COVID-19.La finalul acesteia, Klaus Iohannis declara ca este "clar" ca deficitul bugetar al Romaniei va fi mai mare decat cel planificat si va trebui finantat."Am discutat situatia economica, situatia bugetului, situatia generala. Ne-am concentrat in aceasta discutie, in partea dupa introducere, pe doua teme - prima fiind deficitul bugetar.Este clar ca vom avea un deficit mai mare decat a fost initial (...), la inceputul anului, planificat, iar acest deficit trebuie finantat si am avut o discutie foarte buna pentru a vedea ce masuri sunt fezabile, ce masuri se impun pentru revigorarea economica. (...) Ceea ce ne dorim cu totii este sa avem o finantare buna pentru deficit ca sa nu fie nevoie de masuri suplimentare de austeritate.Este nevoie de masuri foarte coerente care ne permit sa incurajam aceasta economie, care este in momentul de fata intr-o situatie speciala, intr-o situatie de criza", spunea, la acea data, Iohannis.Orban: Vom creste pensiile in functie de posibilitatile reale. Drumul spre iad e pavat cu bune intentii ...citeste mai departe despre " Iohannis l-a chemat, din nou, pe Isarescu la Cotroceni " pe Ziare.com