Cum sa investesti banii ca un expert, dar fara sa stii nimic. Investitiile in actiuni si criptomonede, tot mai deschise populatiei

O buna parte dintre acestea permit neinitiatilor intr-ale pietei de capital sa copieze porfotolii intregi ale investitorilor cu experienta, astfel incat sa poata face cat mai usor bani, dar, pe parcurs sa se si educe cu privire la tot ce tine de tranzactionare.Tranzactionarile cu criptomonede sau actiuni nu sunt chiar atat de usoare pe cat am vrea cu totii sa fie si in plus, majoritatea platformelor de tranzactionare au interfete care nu sunt deloc prietenoase pentru cei fara experienta.Cum acumularea de experienta ar fi cel mai bun dascal pentru incepatori, invatatul din propriile greseli ar putea fi un proces extrem de costisitor, in conditiile in care criptomonedele dar si unele actiuni sunt foarte volatile in aceasta perioada.Mergi pe mana investitorilor cu experientaLa nivel european au aparut mai multe platforme de tranzactionare precum eToro sau Bingbon care iti permit sa copiezi portofoliile profitabile ale investitorilor cu experienta. Dar pentru acest lucru va trebui sa aloci o suma minima impusa.Ce inseamna acest lucru? Iti conectezi portofoliul tau la cel al unui investitor cu experienta, dar tu alegi cat si in ce actiuni sa investesti. Odata ca ai ales aceasta optiune, automat vei deschide tranzactii bazate pe strategia portofoliului pe care-l copiezi.Un alt avantaj al acestor platforme este ca vin cu tarife de tranzactionare mult mai mici decat cele practicate de platformele brokerilor consacrati.Sa nu cazi in capcana lacomieiComisioanele foarte mici care incurajeaza tranzactionarea vin si cu o arma destul de periculoasa pentru cei care vor sa faca bani: efectul de levier. Pe cat de dur suna pe atat este de periculos. Despre acesta instrument vorbeam si in materialele noastre de educatie financiara.Efectul de levier nu face decat sa multiplice valoarea unei pozitii deschise fata de suma investita. Ce inseamna asta? Inseamna ca multiplica profitul sau pierderea la care te-ai expus atunci cand investesti.Sa spunem ca ai 100 de euro investiti intr-o actiune, Apple , de dragul exemplului. Daca tranzactionezi fara efect de levier, iar acea actiune pierde sau castiga 1% din valoare, inseamna ca la banii tai, ai pierdut sau castigat 1 euro.