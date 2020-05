Intr-un moment crucial pentru economie, seful Organizatiei Mondiale a Comertului si-a dat demisia

Demisia sefului OMC vine intr-un moment crucial pentru economia mondiala, cand comertul global sufera un declin accentuat, iar lumea se indreapta spre cea mai severa scadere a activitatii economice de la Marea Depresiune. Brazilianul, in varsta de 62 de ani, este din 2013 seful institutiei cu sediul la Geneva.Roberto Azevedo a declarat ca plecarea sa timpurie de la conducerea OMC reprezinta "o decizie personala", in interesul superior al organizatiei, transmit BBC si Reuters."Se poate ca OMC sa nu fie perfect, dar este indispensabil. Este ceea ce ne fereste de o lume unde prevaleaza legea junglei, cel putin in ceea ce priveste comertul", a afirmat oficialul.In repetate randuri, administratia Trump a acuzat OMC ca s-a indepartat de la obiectivul sau de protejare si liberalizare a pietelor, iar conditiile intrarii Chinei in OMC in 2001 au dus la pierderea a milioane de locuri de munca in SUA.Ce spune TrumpIntrebat despre plecarea lui Robert Azevedo, Donald Trump a raspuns: "Sunt ok cu asta. Am fost tratati foarte rau. Ei au tratat China ca pe o tara in curs de dezvoltare. Prin urmare, China a obtinut o multime de beneficii pe care SUA nu le au".In aprilie, Azevedo a anuntat ca anul acesta comertul global va scadea cu 13% - 32%, in functie de impactul economic al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19). OMC se asteapta in 2021 la o crestere a comertului mondial intre 21% si 24%, in functie de durata epidemiei si de eficienta raspunsului autoritatilor.Probleme inainte de pandemieOrganizatia Mondiala a Comertului s-a confruntat cu probleme sistemice chiar inainte ca epidemia sa afecteze semnificativ comertul global. Numeroase state au cerut o reforma a OMC si un nou mecanism care sa rezolve disputele comerciale, dupa ce, in decembrie, SUA au anuntat ca nu vor sprijini o propunere care ar fi permis organului de apel al Organizatiei Mondiale a Comertului sa continue sa functioneze.Administratia Trump a blocat numirea de noi judecatori in cadrul organului de apel al OMC. Aceasta entitate are nevoie de minim trei judecatori pentru a functiona, insa mandatul a doi dintre ce ...citeste mai departe despre " Intr-un moment crucial pentru economie, seful Organizatiei Mondiale a Comertului si-a dat demisia " pe Ziare.com