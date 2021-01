Oficialii din turism cer inlocuirea masurii de carantinare cu cea de testare mai eficienta

Activitatea agentiilor de turism din Romania a fost grav afectata in anul 2020 datorita restrictiilor de calatorie impuse la nivel global in contextul pandemiei de COVID-19.Pe de alta parte, in contextul actual, pozitiv pentru tara noastra, al scaderii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, agentiile de turism se confrunta in continuare cu o situatie care le afecteaza activitatea. Tarile in care calatoresc turistii romani in acest moment, putine de altfel, se afla pe lista galbena, crescand numarul solicitarilor de anulare a rezervarilor."Niciun roman nu doreste si nu isi permite sa stea in carantina 14 zile la intoarcerea dintr-o calatorie sau vacanta. Acest aspect genereaza un nou val de anulari ale pachetelor de servicii de calatorie contractate, restituiri si litigii", spune Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).Se cere inlocuirea carantinarii cu cea a testariiAvand in vedere cele mentionate mai sus si faptul ca turistii care se intorc din aceste tari si stau in carantina nu stim daca sunt infectati si daca pot infecta, la randul lor, alte persoane, ANAT propune abordarea acestei situatii prin varianta in care un calator care se intoarce dintr-o tara aflata pe lista galbena, sa aiba ca alternativa la carantinare efectuarea unui test in termen de 3 zile de la intoarcerea in Romania."Se poate mentine masura de carantinare pana la obtinerea rezultatului unui test negativ sau se poate introduce posibilitatea efectuarii de teste rapide pe aeroport", subliniaza Dumitru Luca.De asemenea, ANAT considera ca trebuie revizuita si masura conform careia, in cazul in care parintii sunt vaccinati, la intoarcerea dintr-o calatorie intr-o tara din lista galbena, copiii nevaccinati trebuie sa ramana in carantina o perioada de 14 zile.Chiar daca accentul ar trebui sa fie pus in prezent pe stoparea Covid-19 raspandita in Europa, nu ar trebui sa pierdem din vedere ce va urma apoi, precizeaza NET.Ce cerinte au reprezentantii NETTuristii cauta un semnal clar despre cum si cand pot calatori din nou in siguranta. Iar industria turismului trebuie sa aiba o perspectiva clara pentru a reincepe afacerea.Acesta este motivul pentru care NET solicita statelor membre si factorilor de decizie din UE sa c ...citeste mai departe despre " Oficialii din turism cer inlocuirea masurii de carantinare cu cea de testare mai eficienta " pe Ziare.com