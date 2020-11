Industria carnii de pasare, amenintata de raspandirea rapida a gripei aviare

Boala a fost descoperita in Franta, Olanda, Germania, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Irlanda, Suedia si, recent, in Croatia, Slovenia si Polonia, dupa ce a lovit grav Rusia, Kazahstan si Israel.Marea majoritate a cazurilor de gripa aviara sunt descoperite in randul pasarilor migratoare insa au fost raportate si cazuri de infectie in randul pasarilor din ferme, ceea ce a condus, pana acum, la eutanasierea a cel putin 1,6 milioane de pui si rate in intreaga regiune.In Olanda, cel mai mare exportator european de carne de pasare si oua, aproape 500.000 de pui au murit sau au fost sacrificati din cauza virusului in toamna acestui an, si peste 900.000 de gaini au murit saptamana aceasta la o singura ferma din Polonia, au precizat autoritatile din cele doua tari."Riscul de transmitere la pasarile de ferma si de aparitie de noi cazuri in randul pasarilor salbatice este mai mare decat in ultimii doi ani, din cauza aparitiei unor diferite tipuri de virusuri de gripa aviara in Europa", a declarat un purtator de cuvant de la Institutul Friedrich-Loeffler din Germania.Datele furnizate de Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE) arata ca in Rusia numarul pasarilor care au decedat a ajuns la 1,8 milioane la finele lunii octombrie, iar aproape 1,6 milioane din numarul total au fost la o ferma din apropiere de Kazahstan.Principala tulpina de gripa aviara descoperita in acest an in Europa este H5N8, care a decimat efectivele de pasari in 2016/2017, cand regiunea s-a confruntat cu cea mai grava epidemie de gripa aviara, dar au fost raportate si cazuri de tulpini de tip H5N5 si H5N1.Chiar daca riscul pentru oameni este redus, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a anuntat zilele trecute ca evolutia virusului trebuie monitorizata cu atentie.Jucatorii de pe piata carnii de pasare din Europa au spus ca sunt preocupati de cele mai recente focare dar au adaugat ca au experienta in abordarea acestor probleme. "Am lucrat din greu pentru a imbunatati siguranta, sa ii pregatim pe crescatori si sa imbunatatim trasabilitatea si speram ca daca vor aparea cazuri vom reusi sa le tinem sub control", a spus Anne Richard, presedintele Asociati ...citeste mai departe despre " Industria carnii de pasare, amenintata de raspandirea rapida a gripei aviare " pe Ziare.com