Proiect unic în România. O bucată din București, concesionată de primărie pentru 65 de ani investitorilor imobiliari

Firma de construcții și imobiliare a Sectorului 3 din București, Algorithm Construcții S3, a scos la licitație în SICAP un contract de concesiune în valoare de până la 5,83 miliarde lei pentru reconversia Halei Laminorul de pe fosta Platforma Republica – IMGB în zonă de rezidențial, retail și de agrement, relatează economedia.ro

Firma respectivă și o alta, Smart City Invest S3, controlată tot de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, vor semna, în numele primăriei, contracte cu investitori privați care vor să investească pentru transformarea fostei zone Faur-Republica într-un nou cartier.

Durata contractului este una nemaiîntâlnită în platforma electronică de achiziții centralizate: 65 de ani.

În schimbul concesiunii, firma/firmele care o va/vor prelua vor trebui să plătească primăriei, anual, o redevență anuală de cel puțin 2% din veniturile de exploatare, dar care să nu fie mai puțin de 60.000 de euro.

Hala Laminor a fost ultima construcţie din ansamblul industrial ”Malaxa” - 1938, fiind una dintre cele mai mari hale industriale din ţară. Are o deschidere de 400m x 180m și o structură metalică, fiind realizată după planurile unuia dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi români, Horia Creangă. Hala are o suprafață de 68.319 mp și teren în suprafață de 129.942 mp, plus 1.345 locuri de parcare.

Hala a fost preluată de Primăria Sectorului 3 în 2014, care a investit 400 de milioane de lei pentru restaurarea, consolidarea și amenajarea interioară şi exterioară. Pentru că fondurile pentru investiții s-au terminat, Primăria a decis, în vară, scoaterea la concesiune, în urma unui studiu realizat de Deloitte, care a concluzionat că e cea mai bună soluție

Conform studiului Deloitte, proiectul poate genera o redevență anuală între 60.000 euro și 394.940 euro. Astfel, în cei 65 de ani, Primăria ar putea încasa aproximativ 23,87 milioane de euro din redevențe. Concesionarul va plăti și impozitul local pe imobil, care se ridică la peste 29 milioane de euro, precum și impozit pe profit, mai arată studiul.

În 2018, Primăria Sectorului 3 a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 749/07.11.2018 cu societatea Algoritm Construcții S3 SRL, prin care a transferat dreptul de proprietate asupra imobilului format din teren 59.617 mp și a construcțiilor edificate, hală de 58.049 mp și construcții mai mici, de 1.500 mp la sol.

Hala Laminor, e ...citeste mai departe despre "Proiect unic în România. O bucată din București, concesionată de primărie pentru 65 de ani investitorilor imobiliari" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.