Economist: Guvernul apeleaza la metode ceausiste pentru a depasi pandemia

"Guvernul va trebui sa faca un echilibru foarte fin intre criza sanitara si cea economica, iar in conditiile de fata imi este teama ca aceasta criza sanitara va adanci foarte mult criza economica. In conditiile in care Bucurestiul va intra in zona rosie sau in carantinare, asta inseamna o pierdere importanta pentru economie. Iar aici nu ne gandim doar la inchiderea de restaurante sau alte spatii comerciale de acest gen, ci la incetinirea activitatii generale, la trecerea la telemunca a unei parti importante din economie, iar aici va trebui sa fim foarte atenti pentru ca se hiperbolizeaza importanta telemuncii", spune Mircea Cosea.Aceasta rezolva anumite probleme, dar nu si pe cele ale economiei materiale."Circulatia bunurilor, a serviciilor din Bucuresti va fi foarte mult ingreunata. Este un moment care va trebui sa fie foarte bine judecat din punct de vedere al deciziei politice. Vad ca in alte state se practica o politica mult mai nuantata. Se identifica focarele de coronavirus si se lucreaza asupra lor nu asupra ramurilor economice, ori asta inseamna ca dai mai multa flexibilitate. In conditiile actuale, si cu scoala, si cu transportul, si altre ramuri care afecteaza Bucurestiul, populatia va avea de suferit. Si deja incep sa apara dificultati in utilitati pentru ca acestea nu sunt date la timp si in conditii corespunzatoare", mai spune acesta.E nevoie de o alta viziune asupra economieiDin punctul de vedere al economistului, este nevoie de o alta optica. "Ceea ce face Guvernul acum este apropiat de metodele ceausiste. Atunci cand ningea, nu se curatau strazile, ci se oprea circulatia. Si atunci cand apelezi la astfel de metode, e clar ca gresesti profund. De acum inainte nu se va putea stopa aceasta cadere economica pe care o avem, decat cu alta viziune asupra economiei", a mai spus Cosea.Potrivit lui, economia trebuie sa functioneze in orice conditii. Trebuie sa ne obisnuim cu aceasta economie de razboi. "Fie ca sunt bombardamente si altele, economia mergea pentru ca trebuie sa traiesti. Asa si acum. Nu trebuie sa oprim tot, sa taiem tot si sa avem acest haos.