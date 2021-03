Grupul Digi isi vinde afacerile din Ungaria dupa ce a pierdut in justitie dreptul de a participa la licitatia 5G

"Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca, la data de 29 martie 2021, Filiala din Romania a Societatii si 4iG Plc., unul dintre operatorii de top de pe piata de IT si telecomunicatii din Ungaria, au incheiat unacord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia DIGI Tavkozlesi Szolgaltato Ltd. (Digi Ungaria) si a filialelor Invitel Ltd. si I TV Ltd", se arata intr-un raport transmis de Digi catre BVB Grupul Digi s-a judecat cu autoritatile ungare, dupa ce a fost respins de la participarea la licitatia 5G din aceasta tara, dar a pierdut definitiv procesul in luna februarie din acest an. Compania are peste 1,1 milioane de abonati in Ungaria, o piata pe care activeaza de peste 23 de ani.In baza intelegerii, 4iG ar urma sa achizitioneze integral participatia Digi in operatorul de pe piata de telecomunicatii din Ungaria. Achizitia ar urma sa fie finalizata pana in luna septembrie a anului 2021, dupa ce se va incheia procesul de due-diligence pentru Digi Ungaria si filialele sale. Contractul de vanzare-cumparare va fi semnat dupa obtinerea acordului autoritatii de concurenta.Anul trecut, operatiunile din Ungaria ale Digi au inregistrat venituri consolidate de 70 miliarde de forinti (circa 200 de milioane de euro) si EBITDA ajustata de 19 miliarde de forinti (54 mil. euro). Spre comparatie, operatiunile Digi din Romania au generat venituri de 788 de milioane de euro in 2020, cu 4,2% mai mult decat in 2019.CITESTE SI:LIVE VIDEO Operatiunea de extragere a navei Ever Given. Vasul gigantic a fost repus in miscare dupa aproape o saptamanaA murit si al doilea barbat torturat de politistii de la Sectia 16. A fost gasit in locuinta unui cunoscutUn cunoscut medic roman, diagnostic sumbru dupa protestele din strada: "Scapa cine poate. Dumnezeu cu mila!""O mana de om pe strazi, in frig". Viata de film a lui Florin Nita, eroul Romaniei contra Germaniei. A muncit la o fabrica de cozonaciAncheta de amploare dupa ce un cosciug COVID a fost gasit la o groapa de gunoi de la marginea Capitalei ...citeste mai departe despre " Grupul Digi isi vinde afacerile din Ungaria dupa ce a pierdut in justitie dreptul de a participa la licitatia 5G " pe Ziare.com