Cât gaz mai este în rezervele României. Expert: ”Avem cea mai rapidă rată de golire a depozitelor de înmagazinare din UE”

Prognoza meteo din zilele următoare anunță temperaturi scăzute. Iar acest lucru duce la un consum mai mare de gaze.

Specialiștii spun că nu trebuie să ne facem griji prea mari în această privință. ”Chiar dacă s-au extras importante cantități de gaze din depozite în ultimele 3 luni, nivelul temperaturilor prognozate nu ar trebui să ridice îngrijorări la nivelul consumatorului de gaz”, a explicat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.

Potrivit expertului, depozitele de gaze din România mai dețin 68,3% din capacitatea lor de înmagazinare. O cantitate mai mică decât media europeană de 74,8%”.

Pe de altă parte, ”România are cea mai rapidă rată de golire a depozitelor de înmagazinare din UE în această iarnă (Ungaria are o viteză mai mare de golire a depozitelor comerciale, dar Ungaria este singura țară din UE care are un depozit de înmagazinare strategic din care nu se extrag gaze de cât în condiții excepționale)”, a mai precizat Dumitru Chisăliță.

Evoluția cantităților de gaze naturale extrase/injectate în Romania, în ultimii 6 ani

Din grafic se poate observa că nivelul gazelor extrase din depozite au fost similare cu cele din anul 2021, deși anul acesta a fost temperaturi mult mai mari decât anul trecut. ”Aliura curbei de extracție a gazelor din depozitele de înmagazinare din România, este diferită față de aliura curbei de la nivelul Europei, datorită modalității diferite de abordare”, a mai arătat expertul în energie.

De ce este această diferență?

"În Europa multe țări au considerat că perioada caldă din această iarnă și prețurile mici a gazelor de pe bursele de profil, este o oportunitate de a înmagazina gaze naturale pentru a se pregătii pentru iarna următoare. În România furnizorii s-au grăbit să extragă gazele din depozit care au preț ridicat și care dacă sunt lăsate încă un ciclu de înmagazinare aduc costuri suplimentare și prețuri mai mari la gazele vândute", a mai arătat Dumitru Chisăliță.

