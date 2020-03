Georgieva a spus, in cadrul unei conferinte de presa, ca tarile din pietele emergente au nevoie de cel putin 2,5 mii de miliarde de dolari pentru a-si reveni din aceasta recesiune provocata de pandemie, informeaza Reuters.Totodata, sefa FMI a precizat ca rezervele interne si imprumuturile de pe pietele locale vor fi insuficiente pentru a acoperi aceste nevoi, astfel ca vor fi necesare finantari substantiale de la FMI, de la alte institutii, dar si de la creditori bilaterali.De asemenea, scaderea record a dolarului, cea mai mare din martie 2009 incoace, vine si ca urmare a deciziei Camerei Reprezentantilor, de vineri, de a aproba un pachet de 2,2 mii de miliarde dolari, ajutoare pentru persoane fizice si firme, in contextul crizei provocate de coronavirus, mai scrie Reuters.Pachetul de ajutor este cel mai mare din istoria Americii, astfel ca declinul de 3,9% inregistrat in aceasta saptamana a fost unul urias. ...citeste mai departe despre " FMI anunta ca lumea e deja in recesiune, iar dolarul a avut cea mai mare scadere din ultimul deceniu - e nevoie de mii de miliarde de dolari " pe Ziare.com