Un sfert din salariile din sectorul public sunt reprezentate de sporuri. Florin Citu: "Aceste sporuri sunt date doar pentru ca apari la locul de munca"

"Am spus ca in acesti 4 ani de zile veniturile in sectorul public s-au dublat. Nu inventez nimic, cifrele sunt reale - de la 53 la 110 miliarde lei. Ganditi-va ca in 2016 se cheltuiau 53 miliarde lei cu personalul bugetar, astazi se cheltuiesc 110 miliarde lei. Dintre aceste 110 miliarde lei, aproape 27 sunt sporuri. Nu ar fi o problema daca aceste sporuri ar merge la oameni care si-au facut treaba si peste, dupa aceea. Ca in sectorul privat in care tu premiezi pe cineva. Din pacate, aceste sporuri sunt date doar pentru ca apari la locul de munca", a precizat Florin Citu, miercuri seara la postul B1 Tv.El a mai spus ca anul acesta au fost inghetate toate salariile in sectorul public, insa daca ar fi vazut ca s-a dublat performanta nu ar fi fost luata o astfel de masura."Anul acesta am facut ceva ce nu a mai facut nimeni de foarte mult timp - am inghetat in sectorul public toate salariile. Daca as fi vazut ca s-a dublat performanta, mergeam mai departe. Intai sa fim convinsi de asta. In al doilea rand venim cu o lege a salarizarii noua si acolo vom lucra la felul in care sunt distribuiti acesti bani, aceste 110 miliarde lei vor fi distribuite pe criterii de performanta. Oamenii vor avea indicatori de performanta pe care ii vom face impreuna cu companii. De multe ori va trebui sa luam companii din sectorul privat care sa ne ajute sa definim acesti indicatori si oamenii vor fi remunerati in functie de performante. Cred ca in sectorul bugetar care aceia trebuie premiati, nu toti cei care sunt acolo", a completat premierul.