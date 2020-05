"Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat deficitul bugetar la o dobanda medie de 3,5% pe an in timp ce guvernul socialist in aprilie 2019 finanta deficitul bugetar la o dobanda medie de 4,5%. O economie de un punct procentual care inseamna economii semnificative la buget. Am economisit bani pe care i-am alocat catre sanatate, somaj tehnic, investitii", a scris ministrul, duminica, pe pagina sa de Facebook Potrivit acestuia, performanta este cu atat mai importanta cu cat vine in contextul celei mai mari crize economice si al estimarilor, exagerate din punctul sau de vedere, despre deteriorarea economiei romanesti in perioada urmatoare."Va garantez ca gasca socialista a lui Ciolacu ar fi intrat in incapacitate de plata astazi pentru ca nimeni nu-i mai finanta. Nu avea nimeni incredere in ei nici in perioada de crestere economica si erau fortati sa plateasca dobanzi astronomice.Ciolacu trebuie sa explice de ce a fost de acord sa-i saraceasca pe romani si sa plateasca dobanzi astronomice cand economia nu era in criza.Increderea investitorilor in guvernul PNL este indreptatita. Voi continua sa administrez responsabil si precaut banii romanilor.Nu voi sustine sub nicio forma cheltuieli bugetare care vor destabiliza economia pe termen mediu si lung", subliniat ministrul, pe reteaua de socializare.Citu anunta ca se va intalni cu organizatiile din turism: Trebuie luate masuri pentru redresarea acestui sector...citeste mai departe despre " Florin Citu: Am reusit imposibilul. Am economisit bani pe care i-am alocat catre sanatate, somaj tehnic, investitii " pe Ziare.com