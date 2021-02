Topul firmelor de apartament care au contracte de milioane cu statul

Actualul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, a publicat toate contractele mai mari de 5.000 de euro pe care institutia le-a avut pe parcursul anului trecut.De departe, castigatorul contractelor banoase pare sa fie o firma de apartament cu 5 angajati, care in ultimii ani a inregistrat venituri si castiguri care au cunoscut crestere de 3 cifre, adica de 200% pana la 500%, in anii buni.Este vorba despre firma Xtra Expo care din 2017 pana in 2020 a avut 55 de contracte cu Ministerul Economiei, cu o valoare care depaseste 33 de milioane de lei.In 2020, firma a avut 7 contracte cu Ministerul Economiei in valoare totala de peste 9,5 milioane de lei. Toate contractele sunt pentru "prestare servicii pentru organizarea participarii operatorilor economici" la diferite targuri. Si dupa cum se poate vedea in imaginea de mai jos este vorba despre targuri de moda, targuri pe tehnologie si altele.Competitorii principali ai acestei firme sunt ceva mai cunoscuti in piata, aceasta aflandu-se intr-un clasamant la Bucuresti pe locul 3 si fiind depasita doar de Romexpo si Universum Events, pe partea de organizare si prestare de servicii pentru evenimente.Cine sunt antreprenorii care conduc firmaStrutu Andrei si Mocanu Liliana Olga sunt cei doi actionari ai Xtra Expo, fiecare cu o participatie de cate 50%. Cei doi mai sunt implicati si intr-o firma de turism, in care detin cate 5%, forma care si ea este abonata la contracte cu statul.Potrivit Confidas, SF Travel SRL are sau a avut 87 de contracte cu statul, in valoare de peste 93 de milioane de lei.La finele lui noiembrie 2020, companiile organizatoare de targuri si alte evenimente trimiteau o scrisoare deschisa autoritatilor prin care cereau sa dea liber la astfel de evenimente pentru ca altfel intra in faliment. Scrisoare este semnata printre altele si de Strutu Andrei, managing partner Xtra Expo.Olimpic International Turism, peste 1.000 de contracte cu statulOlimpic International Turism (22 angajati) este o alta firma care in 2020 a avut contracte cu Ministerul Economie, dar aceasta a fost ceva mai saraca in venituri de la ministerul de resort, astfel ca nu a "pontat" doua contracte a 1,3 milioane de lei.Cu toate acestea, nu asta este ceea ce ne-a sarit in ochi, ci faptu ...citeste mai departe despre " Topul firmelor de apartament care au contracte de milioane cu statul " pe Ziare.com